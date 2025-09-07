韓国発の９人組ボーイズグループ・ＺＥＲＯＢＡＳＥＯＮＥのソン・ハンビンとソク・マシューが６日、コメディアン・キム・デヒのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルにゲスト出演。ハンビンが発したうめき声のリアクションについて、物議をかもした。

この日、マシューが「ハンビン兄さんにはスマートなイメージがあるが、僕たちとドライブする時、減速帯を乗り越えるたびに不思議な声を出す」と暴露。これに対しハンビンは「何それ？」と聞き、マシューは「知らないふりするんだね」と笑った。

ハンビンは「減速帯を強く越えると、お尻が痛くなる。その時、メンバーを笑わせるために僕たちだけで使うミームがある」と言い、女性のような高音でうめき声を出し、さらに再びハイトーンボイスで「Ｙｕｍｍｙ（おいしい）」と言い、再現してみせた。

その後、該当映像を見たファンの間で賛否が巻き起こり「どこが面白かったのか」「不愉快」「女性を性的に描写したのかな」「そんなことがミームになるなんて」などの拒否反応を示す声がある一方で、「笑わせようとしただけでしょ」「過大解釈し過ぎ」「むしろ親近感」「まったく不快にならなかったけど？」などの、好意的な意見が入り交じった。

この事態はハンビンの耳にも入ったようで、チャットアプリで「欲を出して無理し過ぎた。表現に意図はまったくなかった。もし不快に思った方がいたら、心から謝罪したい」と伝えた。

該当動画は現在、指摘された部分をカットした状態で公開されている。