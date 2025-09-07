Green Parks×セサミストリート♡遊び心あふれる別注コレクション登場
カジュアルなデイリーコーデに、ほんの少し遊び心をプラスしたい方へ。Green Parksから『セサミストリート』と『フルーツ オブ ザ ルーム』の特別な別注コレクションが登場します。発売日は9月11日(木)。アパレル2型と雑貨3型の計5型がラインアップし、秋らしいカラーのロンTやスウェット、持ち歩きに便利なトートバッグやソックスまで幅広く展開。大人可愛いデザインで、毎日のコーデを楽しもう♡
秋カラーで楽しむアパレルアイテム
SESAME STREET meets FRUIT OF THE LOOM /ロンTEE
カラー：Ecru/Pink/Charcoal Gray
SESAME STREET meets FRUIT OF THE LOOM /スウェット
アパレルからはロンT（税込4,990円）とスウェット（税込5,990円）が登場。カラーはチャコールグレーやブラウンなど秋らしい落ち着いた色味をラインアップ。
ゆったりシルエットのロンTや、肌触りの良いスウェットに『セサミストリート』のキャラクターとフルーツのモチーフが描かれ、着るだけでポップな雰囲気を演出してくれます。
カラー：Ecru/Brown/Charcoal Gray
デイリーに活躍する雑貨も充実
SESAME STREET meets FRUIT OF THE LOOM /バッグ
カラー：Ivory/Navy
SESAME STREET meets FRUIT OF THE LOOM /キャップ
カラー：Pink/Charcoal Gray
SESAME STREET meets FRUIT OF THE LOOM /ソックス
雑貨からはエルモやクッキーモンスターがデザインされたバッグ（税込4,990円）、キャップ（税込3,990円）、ソックス（税込1,320円）が登場。
バッグはフェイス型ポーチ付きでエコバッグにも便利。キャップや刺繍入りソックスは、普段のコーデにさりげなくキャラクター感を取り入れられる万能アイテムです。
カラー：Purple/Green
遊び心あふれる秋の新作をチェックして
Green Parksのカジュアルな世界観に、セサミストリートの愛らしさとフルーツ オブ ザ ルームのポップな魅力が加わった今回のコレクション。
ロンTやスウェットはもちろん、バッグや小物まで使いやすいアイテムが揃っています。
全国のGreen Parks店舗や自社ECサイト「STRIPE CLUB」で購入できるので、この秋のワードローブに迎えて、毎日のコーデをもっと楽しく彩ってみてください♡