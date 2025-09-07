陸上の世界選手権東京大会（13日開幕・国立競技場）に出場するスウェーデンなど北欧3カ国の代表選手が7日、福岡市博多区の博多の森陸上競技場で公開練習を行った。

同選手権は約200の国・地域から来日するトップアスリート2000人超が49種目で頂点を争う。福岡市では4日からスウェーデン、ノルウェー、デンマークの選手やコーチら約110人が事前合宿をしており、この日はその一部がランニングなどで軽めに調整した。

男子5000メートル欧州記録保持者のアンドレアス・アルムグレン（30）＝スウェーデン＝は「自分の競技人生の中でも今は最高に調子が良い。決勝に進んで表彰台を狙いたい」と決意を口にした。

公開練習を終えて報道陣の取材に応じる男子5000メートルスウェーデン代表のアンドレアス・アルムグレン（撮影・山崎清文）

公開練習の後には各国のコーチが同市内の陸上チームに所属する小・中学生約40人に短距離走や走り幅跳びなどを実技指導。中学2年の山村芽士さん（14）＝同市＝は「世界トップクラスのコーチに教えてもらう体験ができてうれしい。脚の上げ方やリズムの取り方などが勉強になったので、今後の練習や大会に生かしていけたら」と笑顔で語った。（山崎清文）