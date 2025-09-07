11Ç¯¿¶¤ê¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤ÇÏÃÂê¡ª35ºÐ¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥ÈàÂ©»Ò¤È10¼þÇ¯2¥·¥ç¥Ã¥Èá¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥Þ¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¡×¤ÎÀ¼
Èþ´é¡¢Èþ¥Ü¥Ç¥£¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ä
¡¡¤«¤Ä¤Æ¹ËöÎÃ»Ò¤Î¤â¤Î¤Þ¤Í¤Ê¤É¤Ç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿¡¢¸µ¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤¬ÈäÏª¤·¤¿²ÈÂ²¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Êì¤Ë¤Ê¤ê10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿µÇ°¤Ë¡¢Â©»Ò¤È¤ÎÎ¹¹Ô¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÈäÏª¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¸µ¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤â¤È¤Þ¤ê¤µ¤ó(35)¡£
¡¡¡Ö¼«Ê¬¤òÁÛ¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤¿¤±¤É¡¢Â©»Ò¤òÁÛ¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤ëº£¤¬À¨¤¯¹¬¤»¡ª¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢ºÇ°¦¤ÎÂ©»Ò¤ÈÃçËÓ¤Þ¤¸¤¯¿²Å¾¤ó¤À¤ê¡¢¿åÃå¤Ç¤Ï¤·¤ã¤¤¤À¤ê¤¹¤ë¹¬¤»¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¼Ì¿¿¤Ç¸ø³«¡£¡Ö"¤¿¤ÀÍ¿¤¨¤ë°¦"¤Ã¤Æ¹¬¤»¤À¤Í¡¡»º¤Þ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦Î¹¹Ô¡×¤È¡¢Â©»Ò¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿´î¤Ó¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡ÖÎ©ÇÉ¤Ê¥Þ¥Þ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ÆÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡ÖÈù¾Ð¤Þ¤·¤¤¤·ÎÉ¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡ÖåºÎï¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤â¤Î¤Þ¤Í¥¿¥ì¥ó¥È¤ä¥°¥é¥Ó¥¢¤Ê¤É¤Ç¿Íµ¤¤òÇî¤·¤¿¤ª¤«¤â¤È¤µ¤ó¤Ï¡¢2018Ç¯¤Ë·ÝÇ½³èÆ°°úÂà¤òÈ¯É½¡£µ¯¶È²È¡¦¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢º£·î11Ç¯¿¶¤ê¤È¤Ê¤ë¥°¥é¥Ó¥¢Éüµ¢¤òÈ¯É½¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£