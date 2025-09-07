¡ÖÀÎ¤ÎÊþ¤Á¤ã¤ó¤¯¤é¤¤Áé¤»¤Æ¤ë¡×ÂÎ·¿¥¬¥é¥êàÊ¿À®¤Î²ÎÉ±á¶á±Æ¤Ë¡Ö´é¤â²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¡×²áµî¤ËàÃ»´ü´Ö30¥¥í¸ºÎÌáÌÀ¤«¤¹
àÊ·°Ïµ¤¤¹¤Ã¤¤êá²áµî¤ÎÌÌ±Æ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â¶Ã¤
¡¡²Î¼ê¤Î²Ú¸¶ÊþÈþ¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¥¿¥¤¥È¤Ê¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô»Ñ¤òÈäÏª¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö·¯¤¬¤¤¤ë¤«¤é´èÄ¥¤ì¤ë¤è♡¤¤¤Ä¤â¤¢¤ê¤¬¤È¤¦♡¥Þ¥Þ¤ÏºÇ¹â¤Ë¹¬¤»¤À¤è♡¤³¤ì¤«¤é¤âËèÆü¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¾Ð¤ª¤¦¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡Ö#²Ú¸¶ÊþÈþ¡¡#Â©»Ò¡¡#¹¬¤»¡¡#Âç¹¥¤¡×¤òÉÕ¤±¡¢ºÇ¿·¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¡£É¨¾æ¤Î¹õ¤¤¥Î¡¼¥¹¥ê¡¼¥Ö¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹»Ñ¤Î²Ú¸¶¤ÏÂ©»Ò¤òÊú¤Ã¤³¤·¥¥¹¤¹¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡2023Ç¯¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¤Ï¡Ö79¥¥í¤¢¤Ã¤¿ÂÎ½Å¤«¤é50¥¥í¤òÀÚ¤Ã¤¿¤êÀÚ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤¦¤í¤Ä¤¤¤Æ¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¡Ö»ä¤Ï½¸Ãæ·¿¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤ÇÅ°ÄìÅª¤ËÃ»´ü´Ö¤ÇÁé¤»¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃ»´ü´Ö¤Ç¤Î30¥¥í¸ºÎÌ¤òÌÀ¤«¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤è¤¯ÂÎ·¿Ìá¤»¤¿¡×¡ÖÀÎ¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Í¡£³æÉý¤ÎÎÉ¤¤¤ª¤Ð¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿»þ¤Ï¾×·â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤è¤¯Éü³è¤·¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¤ª¡¼¡¼¡ªÁé¤»¤¿¤Í¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¡ÖÁé¤»¤¿¤é¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¥ì¥¤¤À¤Ê¡×¡ÖÌÜ¤â¥¤¥¥¤¥¤·¤Æ¤ë¡×¡Ö´é¤â²Ä°¦¤¤¤Þ¤Þ¡×¤ÈÀ¼¤¬¤¢¤¬¤Ã¤¿¡£