右足首を痛がり途中交代。板倉滉は大丈夫？「終わった感覚はだいぶ良い感じです」と大事には至らず。“強気な守備”にも手応え
大事には至らなかったようだ。
日本代表DFの板倉滉は、現地９月６日に行なわれた国際親善試合のメキシコ戦で、３バック右で先発。堅実なディフェンスを披露していたが、60分に途中交代。ピッチに座り込み、右足首のあたりを押さえ、厳しい表情を浮かべていた。
負傷の状態はどうなのか。試合後のミックスゾーンで板倉が明かす。
「あの時はちょっと嫌だったのでやめましたけど、今、終わった感覚はだいぶ良い感じです。下が硬かったっていうのもあるし、ドイツからオランダに移籍して、芝の違いとかも感じながらやっていて、そのなかでちょっと痛みが出たこともあったし、それが出ちゃったのかなっていうのはありますけど、でも終わった時の感覚は良い感じです」
板倉が退いたあとも、日本はメキシコの攻撃をシャットアウト。得点は奪えず、０−０の引き分けに終わったなかで、確かな手応えを得た。
「対メキシコっていうところで、球際は激しく来ると想定していた。強気な守備じゃないですけど、前に前に行くことはできていたし、対人のところでもチーム全体を通して負けていなかった」
チャンスの数は少なくなかった。板倉は「もちろん勝ちたかった」が、FIFAランキングでは格上の相手に日本は一歩も引けを取らなかった。今の自分たちはどこまで戦えるか。そういったことを含めて「経験できたのは良かった」と振り返った。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
チャンスの数は少なくなかった。板倉は「もちろん勝ちたかった」が、FIFAランキングでは格上の相手に日本は一歩も引けを取らなかった。今の自分たちはどこまで戦えるか。そういったことを含めて「経験できたのは良かった」と振り返った。
