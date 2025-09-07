¥Æ¥ìÄ«¡ÖÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡×NHK¡Ö¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×µÞ¤¤çÊüÁ÷µÙ»ß¤Ø¡¡ÀÐÇË¼óÁê²ñ¸«¤Ç³Æ¶É¤¬ÂÐ±þÄÉ¤ï¤ì¤ë
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡ÖÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤Î¸ø¼°X¤¬7Æü¤Ë¹¹¿·¤µ¤ì¡¢µÞ¤¤çÊüÁ÷ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¡¢ÈÖÁÈ¤òµÙ»ß¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢NHK¡ÖÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¡ÊÅÚÍË¸å6¡¦00¡Ë¤âµÙ»ß¤¬ÌÀ¤é¤«¤È¤Ê¤ê¡¢¸á¸å6»þ¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÀÐÇËÌÐ¼óÁê¤Î²ñ¸«¤òÁ°¤Ë¡¢¥Æ¥ì¥Ó³Æ¶É¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Î¸ø¼°X¤Ç¡ÖËÜÆü18»þ¤è¤êÊüÁ÷¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿ÁêÍÕ¥Þ¥Ê¥Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢ÊüÁ÷ÆâÍÆ¤ÎÊÑ¹¹¤ËÈ¼¤¤¤Þ¤·¤ÆµÙ»ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¤¤¤¿³§ÍÍ¡¢¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¼Õºá¤·¡Ö¼¡²ó9/14(Æü)ÊüÁ÷¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡ÖÆÍ·â¡ª¥«¥Í¥ª¤¯¤ó¡×¤âÊüÁ÷µÙ»ß¤¬·èÄê¡£NHK¤Î¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤«¤é³ÎÇ§¤Ç¤¤ëÈÖÁÈÉ½¤Ç¤Ï¡¢Æ±ÏÈ¤¬¡Ö¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Ëº¹¤·ÂØ¤ï¤Ã¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡Ö¤Á¤Ó¤Þ¤ë»Ò¤Á¤ã¤ó¡×¡¢TBS¤ÏÀ¤³¦¥Ð¥ì¡¼¤òÃæ·Ñ¡£¤¤¤Ä¤â¤Ï²æ¤¬Æ»¤ò¹Ô¤¯¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤â²ñ¸«¤òÀ¸Ãæ·Ñ¤·¤¿¡£