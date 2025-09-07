上海にあるポップマートの旗艦店でラブブを眺める人々＝６月１３日/Go Nakamura/Reuters

香港／北京（ＣＮＮ） 中国河北省の小さな町でにぎわいを見せる市場。ここではもう、「ラブブ」はガラスケースに陳列された憧れのコレクターズアイテムではない。サツマイモやキャベツ同然の扱いを受け、まとめて大きなビニール袋に放り込まれたり、車のトランクに積まれて買い手が付くのを待っている状態だ。

これは本物のラブブではない。ラブブと言えば、最近カルト的な人気を博している中国玩具大手ポップマートの人形だが、ここに並んでいるのは「ラフフ」。氾濫（はんらん）する模造品に付けられた冗談交じりの愛称だ。コレクターたちはさらに、「ラゴゴ」「ラババ」「ラププ」といった遊び心あふれる別称まで編み出した。

ポップマートは先月、上半期の業績が５倍近い増益になったと報告した。複数の国から購入を控えるよう注意喚起がなされているものの、ラフフの売り上げも急増しており、ミームや面白動画、「開封の儀」を捉えたビデオブログがあふれかえる。

こうしたラフフの大半は、中国の広東省や河北省にある小規模工場で生産され、国内外で大量に販売されている。

米英の当局は消費者に対し、ラブブの模造品は粗悪な作りだと警告。目や手足など、取り外し可能な小さな部品を含んでおり、幼児に深刻な窒息の危険をもたらしかねないと注意を促した。

中国当局も市場からの模造品の排除に取り組んでおり、年初以降、輸出が予定されていた人形１８０万体あまりを押収した。

国営メディアの社説を読むと、なぜ中国当局がラフフの急増をこれほど懸念しているのかがうかがえる。

新華社通信の社説はラブブを中国の成功物語として称賛しつつも、「『偽物』や『模倣品』の氾濫」によって国のイノベーション（技術革新）が損なわれていると指摘。「知的財産の厳格な保護なくして、持続可能なイノベーション競争力は生まれない」と説いた。

なぜラフフなのか？

ラフフのことを「これまで見た中で一番かわいくて、一番醜いキャラタクター」と語るのは、米テキサス州のシングルマザー、ダニエル・ホレスさんだ（５０）。１１歳の娘が最近、地元のフリーマーケットで２０ドル（約３０００円）で買った耳が光るラフフをプレゼントしてくれたという。

ホレスさん一家はこのラフフを「ゲイリー」と名付け、正式に家族の一員に迎えた。「本当にばかげた話。私は５０歳で、おもちゃにかまっている時間なんて人生に残されていないのに」と笑い、「でもこの小さな毛むくじゃらは本当にかわいい。何を思い出すかと言えば、醜い赤ちゃんね！」と語った。

人々がラフフにひかれる理由は単純だ。「ブサカワ」の魅力に加え、歌ったり踊ったりといった本物のラブブにもない一風変わった特徴、そしておそらく何より重要なのは価格だろう。ラフフの値段は通常、本物の１割にとどまる。

「私は偽物のラブブを探すのが好き。本物にはできない歌やダンスをやってくれるから」とホレスさんは語る。

中国福建省出身のパティシエ、マオマオさん（２９）にとって、ラブブの価値の由来はブランドの誇大宣伝に過ぎない。高額を払うのは、苦労して得た金を資本主義のドブに捨てるようなものだという。

「ラブブの価格高騰にはもう耐えられない。もとの値段は９９元（約２０００円）だった。誇大宣伝の代物になんで何百元も余計に払わなければならないの？」「単なる人形なのに」とマオマオさんは語る。

ポップマートの中国公式サイトでは、ラブブのぬいぐるみペンダントの入ったブラインドボックス（中身の見えない箱）が９９元、通常のぬいぐるみが４９９元前後で販売されており、人気の高い人形はさらに高額になる。いずれも「在庫切れ」と表示されている。

中古市場は気の遠くなるような値段だ。もともと９９元だった隠れエディションのぬいぐるみペンダントは、中国のバイヤー向けプラットフォーム「得物」では１４００元に。新シリーズも当初は１９９元だったのが、２０００元を超える値段で転売された。

米国では平均小売価格が中国の約２倍に上り、中古版ラブブの堅調な市場を支える要因になっている。

「フェイスブックのマーケットプレイスに行き、誰かのつてを頼らないと買えない。これでは、実態はラブブを買う機会にお金を払っているようなもの」とテキサス州のホレスさんは話す。「大きめのボックスを購入して開封し、１体ずつ６０ドルで売る人もいる」

ＳＮＳユーザーの多くがセレブをまねてエルメスのバッグ「バーキン」からラブブをぶら下げ、地位や流行への敏感さを誇示する理由はホレスさんも理解している。ただ、ホレスさんにとってラフフとは、ラブブの原点回帰、おもちゃへの回帰に他ならない。

「あんなバーキンとラブブを組み合わせる流行には乗りたくない。私が乗りたいのは、ラフフとウォルマート版バーキンの流行」（ホレスさん）

もうかる商売

広東省東莞の玩具メーカーはＣＮＮの取材に、７月のピーク需要時には偽のラブブのおもちゃ１５万〜１６万体を販売し、最大２００万元の利益を得たと語った。

工場の営業マネジャーは「必死に頑張ってもラブブを入手できないファンが多かった」と振り返る。「彼らがラフフに流れた理由はそこにある」

営業マネジャーによると、工場で作られたラブブの模造品は中国全土、さらには欧州や東南アジアに出荷されているが、大半は米国向けだ。米国だけでこの工場からの輸出の４割超を占めるという。

当局は摘発を強化しているものの、中国は依然、模造品の出所として世界最大の規模を持つ。

米通商代表部（ＵＳＴＲ）が発行した２０２４年の市場レビューによると、２３年に米当局が押収した偽物や海賊版の商品のうち、中国発のものが金額ベースで８４％、数量ベースで９０％を占めた。

中国の最高人民検察院は昨年、偽物や粗悪品の製造と販売で２万１４０４人を訴追したと報告したが、偽物の氾濫は収まる気配がない。

「反抗の手段」

中国の複数の空港の税関は６月以降、輸出予定だったラフフ数万体を押収した。税関当局はこうした人形やパッケージについて、「ポップマート」のロゴを無断使用しており、商標権の侵害に当たると指摘する。

中国国家知識産権局の７月初旬の機関紙によると、政府の部局や地方の市場規制当局も、海賊版ラブブを扱う業者への取り締まりを強化しつつある。

企業情報サイト「企査査」で確認できるとおり、ポップマートは「ラフフ」の商標登録を申請しており、氾濫するコピー商品に対する防御策とみられている。

摘発が強化されるなか、中国のラフフ製造業者２社は７月上旬のＣＮＮの取材に対し、仲間が「拘束された」との情報を耳にして以来、目立たないようにしていると明かした。

中国メディアの紅星新聞によると、河北省では７月２日、袋詰めのラフフが所狭しと並ぶ露店が地元当局によって撤去された。

しかしマオマオさんのように、たとえ本物でなくても可愛らしいラフフにお金を出す買い手がいる限り、模造品市場はもうしばらく残る可能性がある。

「いまの模造品はすごくよくできていて、わずか数十元の値段で、見た目も作りもほとんど同じという場合もある。それならなぜ安い方を買わないのか」

マオマオさんは、本物のラブブを売り込む強引なマーケティングに辟易（へきえき）していることを認めた。

「ラフフを買うのは、私なりの反抗手段」