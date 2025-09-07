◆バレーボール男子 強化試合第４戦（７日、千葉・ららアリーナ東京ベイ）

世界選手権（１２日開幕、フィリピン）に向けた壮行試合で、世界ランク５位の日本は同２位で前回２０２２年世界選手権王者のイタリアと対戦し、１―３と敗戦した。セッターの大宅真樹は第１セット終盤から出場。体勢を崩しながらも、何度も味方にトスを上げた。試合後、場内インタビューでは「負けたことは非常に悔しい。もっといいバレーボールをお見せしたかった」と悔しさをにじませた。

さらに、永露元稀との正セッター争いについて問われると、思いを語った。「去年までの日本のバレーボールみたいに面白くはないかも知れない。僕ら２人試行錯誤しながら、切磋琢磨しあってチームに貢献できるように頑張っている」。この発言の真意について報道陣の取材に対し、こう付け加えた。

「外で見ていて、去年までのバレーボールは面白いと思っていた。そこには関田（誠大）さんを中心としてチームとしてできあがっていた。今はそれができているときと、できていないときの差が激しい。関田さんの時は安定してそのバレーボールを展開できていた。経験値の差もあるが、経験を埋めるためにも世界バレーで結果を出していきたい気持ちは強くなっている。もっと強気に攻めていってもいいのかなと感じている」

ＳＮＳでは現在、手術から復帰を目指す前代表セッターの関田と比較し、現在のセッター２人に対して批判的な意見も上がっている。それを目にし、「気にしてしまう部分もここ何日かあった」と心境を吐露した。「自分自身も端から見喝て面白くないバレーをしている。きょうも超つまらないパス回しだったと思う」と自身のプレーを分析。悔しい気持ちを押し殺し、必死に前を向いている。「自分に喝を入れるためじゃないけど、もっとできる自信がある」。世界選手権では攻めたトスを上げ、５１年ぶりの表彰台を狙う。