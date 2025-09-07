審査員に首相も名を連ねたという「ブルーコーラルリーフ」で知られるジンのカクテルとは！？【THE カクテルバイブル500】

ジン【青い珊瑚礁（Aoi Sangosho）】

美しい珊瑚礁をグラスの中に表現

1950 年に登場した日本生まれの一杯。透き通るエメラルドグリーンの海に、赤い珊瑚をイメージ。鮮やかさが美しい。グリーンペパーミントの清涼感と、グラスの縁につけたレモン果汁の風味が爽やかさを運んでくれる。

レシピ

ドライジン：40ml

グリーンペパーミント：20ml

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。スライスレモンで縁を濡らしたグラスに注ぎ、チェリーを沈めて完成。お好みでミントの葉を飾ってもよい。

ひとことメモ

「第2 回オール・ジャパン・ドリンクス・コンクール」で１位に輝いた鹿野彦司氏の作品。当時の審査員には時の首相も名を連ねた。「ブルーコーラルリーフ」の名で紹介されることが多いが、正式には日本語の「青い珊瑚礁」だ。

ジン【アビエイション（Aviation）】

スマートさの中に引き立つドライな味わい

「飛行」や「航空機」を意味するアビエイション。空を舞うような気分へ誘う一杯ということで、アルコールはやや強め。レモンジュースの酸味とマラスキーノの風味がジンの味をキリッと引き立てている。

レシピ

ドライジン：45ml

レモンジュース：15ml

マラスキーノリキュール：1tsp.

すべての材料と氷をシェーカーに入れ、シェーク。グラスに注いで完成。

ひとことメモ

1916年、ニューヨークのウォリックホテルのバーテンダー、ヒューゴー・リチャード・エンスリン氏が考案。戦闘機による戦争が激化してきた時代背景を反映したといわれる。

ジン（Gin）とは

ジンは、トウモロコシや大麦麦芽、ライ麦などの穀物類を原料とした蒸留酒（スピリッツ）を、熟成させずに薬草や香草などとともに再蒸留させてアルコール度数を高めたもの。1660年にオランダでつくられ、のちにイギリスへと伝わりドライジンが誕生。多くの香草や柑橘系果皮が使われている。

【出典】『THE カクテルバイブル500』著：北村 聡