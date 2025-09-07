車いすテニスの小田凱人選手が生涯グランドスラムを達成。自身のSNSで思いを語りました。

アメリカ・ニューヨークで行われたテニスの全米オープン。現地時間6日には車いすの部の男子シングルス決勝が行われ、19歳の小田凱人選手が出場しました。小田選手は、アルゼンチンのグスタボ・フェルナンデス選手を相手に第1セットを「6-2」で先取。第2セットは「3-6」と落とすも、長いタイブレイクにもつれ込む激闘となった第3セットを競り勝ち、全米オープン初優勝を果たしました。

小田選手は2024年のパリパラリンピックで優勝し、四大大会である全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドンでも優勝。この日、四大大会の最後の1つである全米オープンで優勝したことで「生涯ゴールデンスラム」を達成しました。これは車いすテニス種目での、国枝慎吾選手以来の快挙となっています。

小田選手は試合後、自身のインスタグラムを更新。「コートで全て自分を表現したから試合については特に後から言う事はないです」とつづりながら、パラリンピックを終えての環境の変化について語ります。さらに日本では注目度があがってきたことに触れながら、「正直海外の試合でお客さんが集まることは稀」、「だからこれからはもっとワールドワイドにtokito odaの名前を世界に刻みに行きたい」と世界に向けての思いを語りました。その中で「時代を変えたい」と力強い思いも語った小田選手。今後の活躍にも期待がかかります。