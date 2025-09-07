石破総理が辞任の意向を固めたことに、街では驚きの声などがあがりました。

「単純にびっくりしました。石破さんの力というか、政治内容というか、その辺りもあんまり国民には響かなかったのかな」

「今のままでもいいかなとも思ってもいたし、どういう判断で変わっちゃったんだろう。原因を知りたいですね」

「（石破総理に）あまり良い印象はなかったので、そのうち遅かれ早かれ辞めるときが来るというか、そうなるんだろうなと思っていたので自然な流れというか。僕としてもそれを正直望んでいたところあったので」

「石破さん辞めちゃったら次に誰がなるんだろう。石破さんのままでも良かったんじゃないかな」

一方、石破総理の地元・鳥取では。

「反対する議員に刺客を立てて、解散すればよかったと思います。解散して、自民党が負けたら退陣をすればよかった」

「頑張ってほしい反面、やめてほしい反面。両方半々ぐらいですかね」

「頑張った功績は多分称える人も多いとは思うけど。世代交代も大切なんじゃないかな」

街の反応はさまざまです。