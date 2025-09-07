この記事をまとめると ■フランコ・スバッロは魔改造した数多くのマシンを世に放ってきた ■ゴルフターボは客の要望でリヤに911ターボのエンジンを換装したマシンだ ■リヤをリフトアップした状態で走ることができる衝撃的なモデルだった

奇才が手掛けたバケモノハッチバック

魔改造という言葉が流行る数十年前から、フランコ・スバッロは人々が唖然として、次いでニヤリとするカスタムカーを作っていました。奇想天外なコンセプト、しかもメカニカルな合理性も際立たせる手法は、現代の目で見ても魔改造のさらに上を行くもの。フォルクスワーゲン・ゴルフに911ターボのエンジンをミッドシップし、油圧でリヤボディをもち上げて走行させるなんてスバッロ以外に思いつかない荒業に違いありません。

1980年代の若者にとってゴルフGTIは憧れの1台でした。ツインカムという言葉さえ珍しく、まして「カムに乗る」感覚など想像の域を越えるものではなかったかと。それでも、世のなかには欲ばりでお金もちという方がいるもので、ゲルハルト・ベルント氏は「ノーマルじゃ物足りない。ゴルフGTIでなんかすごいのほしい」とスバッロのもとを尋ねたのでした。

ノーマルのGTIは1.6リッターから110馬力を引き出していますが、これをスバッロは3倍まで引き上げました。3.3リッターのターボ付きボクサーエンジン、いうまでもなく当時の911ターボ用で330馬力を発揮してくれます。とはいえ、いくらボクサーユニットがコンパクトといってもFFパッケージのゴルフに積むのは難しいもの。そこで、スバッロはリヤシートを省いてミッドシップ化してしまいました。

スバッロが優れているのは、ボクサーエンジンをマウントするのに新たなサブフレームを用いて剛性とスペースを確保することで、ギヤケースやサスペンション設計の自由度を上げたことでしょう。ハイパワーなMR化でリヤサスはマルチリンク、ミッションはなんとフォードGT40用をマウントしています。さらに、100リットルの燃料タンクをフロントフード下に収めることで前後重量配分50：50としたこともスバッロの見識を物語っているでしょう。

リフトアップ状態で全開走行可能！

と、ここまでなら、スバッロを元祖魔改造とまでは呼びません。ゴルフターボのハイライトは、ご覧のとおりリヤボディのリフト機構にあるのです。

そもそもはエンジンのメンテナンスを考慮して、ボディシェルごともちあげることが主眼だったはず。ですが、リフトした状態で最高速域まで走行可能というのがスバッロらしいポイント。あたかも、ドラッグレースのトップフューエルがバルーンタイヤでリヤがもち上がったかのようなスタイル。それが330馬力で突進するのですから、いい意味で「ちょっと頭おかしくね」と畏敬の念すら抱かれるわけです（笑）。

リフトさせて走行できる理由について、スバッロ本人は「信号待ちで隣りに速そうなクルマがならんだらこっちのもので、青になった途端に猛ダッシュを決めるんだ。すると、置いてきぼりにされたクルマはゴルフターボの後ろ姿を見てあっけに取られるだろう」とドヤ顔を浮かべたとか。

実際、記録写真を見る限り、スバッロ本人が試乗しているだけでなく、いずれもニヤニヤと笑みを浮かべているのがわかるはず。やっぱり、ちょっと可笑しいですね（笑）。

なお、ゴルフターボは1982年に1台のみが作られていますが、この後スバッロは、ゴルフ300Sと称してポルシェ928用のV8エンジンを搭載したモデルもリリースしています。が、こちらはフロントにV8を押しこんでのFR化。顧客のオーダーだったのか、残念ながらボディリフトは備えていませんでした。