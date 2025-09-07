◇卓球WTTコンテンダー アルマトイ(9月2日〜7日、カザフスタン)

女子シングルス準決勝が6日に行われ、橋本帆乃香選手(世界ランキング12位)が中国の何卓佳選手(同20位)を3-1(11-9、7-11、11-3、11-9)で破り、決勝進出を決めました。

橋本選手は初戦で中国18歳若手の縦歌曼選手(同44位)を破り、2回戦では先週のWTTフィーダー オロモウツ(チェコ)で優勝した赤江夏星選手(同50位)との日本人対決に勝利します。さらに準々決勝では中国20歳若手の徐奕選手(同95位)に3-1で勝利していました。

橋本選手は世界のトップ選手が集った先月のヨーロッパスマッシュでは、3回戦で王芸迪選手(同5位)を破るなど、2人の中国選手に勝利。今大会はランキング下位の次世代中国選手たちとも対戦がありますが、貫禄の勝利を飾っています。

決勝は3戦連続中国戦となる覃予萱選手(同43位)と激突。準決勝では横井咲桜選手(同36位)を破った中国の18歳です。

男子シングルスでは、戸上隼輔選手(同23位)が吉山僚一選手(同99位)との日本人対決に勝利し、決勝進出。中国の周啓豪選手(同40位)と決勝を戦います。

また男子ダブルスは松島輝空選手と戸上選手のペアが決勝進出。女子ダブルスは橋本選手と佐藤瞳選手のカットマンペアが決勝まで勝ち上がり、両日本ペアとも中国ペアとの決勝となっています。

最終日の7日に男女シングルス、ダブルスの決勝が行われます。