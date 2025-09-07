TBSの宇賀神メグアナウンサー（29）が7日、自身のインスタグラムを更新。同期の同局・田村真子（29）アナとの2ショットを披露した。

宇賀神アナは「田村真子アナのフォトエッセイ『陽がのぼるほうへ』が発売中です」と書き出すと、8月27日に発売された「TBSアナウンサー・田村真子1stフォトエッセイ 陽がのぼるほうへ」（太田出版）を宣伝。写真集を手に、田村アナと寄り添う自撮りを公開した。

「陽がのぼるほうへ」というタイトルについても「まこちんらしい素敵なタイトル」とし、「忙しい中フォトエッセイの準備をしていたことを知っていたので、自分の事のように嬉しいです」とコメント。「出版本当におめでとう！！同期の私も知らない一面や、まこちんの魅力が詰まった一冊です。ぜひご覧ください！」とつづった。

この投稿に、田村アナからは「めぐー、こんな私の本を読みたいなんて言ってくれてありがとね〜」と感謝のメッセージが。フォロワーからは「最強ツートップ」「いい写真」「まこメグ最高すぎ」「ツーショット可愛い」「美人コンビ最高」という声が寄せられている。