¡Ú£Æ£±¡Û³ÑÅÄÍµµ£¤Îµç¾õ¤Ë¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤òÌÔÈãÈ½¡Ö¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤À¡£Æ±¾ð¤¹¤ë¤è¡×
¡¡£Æ£±¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î³ÑÅÄÍµµ£¡Ê£²£µ¡Ë¤ò½ä¤Ã¤Æ¡¢À¤³¦¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Î¥¿¥¤¥È¥ë³ÍÆÀ·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¥Ë¥³¡¦¥í¥º¥Ù¥ë¥°»á¤¬³ÑÅÄ¤òÍÊ¸î¤·¤¿¾å¤Ç¥Á¡¼¥à¤ËÂÐ¤·¤ÆÌÔÈãÈ½¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡³ÑÅÄ¤Ï£´·î¤ÎÆüËÜ¥°¥é¥ó¥×¥ê¡Ê£Ç£Ð¡Ë¤«¤é¶ÛµÞ¾º³Ê¤·¤¿¤¬ÄãÌÂ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±Î½¤Î¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤È¤Îº¹¤â½Ì¤Þ¤é¤Ê¤¤¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤Ë¤¢¤¨¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£¼þ°Ï¤«¤é¤â½Å°µ¤¬¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡¢¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬³ÑÅÄÍÊ¸îÏÀ¤òÇ®ÊÛ¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥é¥ó¥À¤Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥Ë¥å¡¼¥¹£³£¶£µ¡×¤Ï¡Ö¥Ë¥³¡¦¥í¥º¥Ù¥ë¥°¡¢³ÑÅÄÍµµ£¤Î¡ØÉÔ²Ä²ò¤Ê¡Ù¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¼õ¤±¤Æ¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤Î¡Ø¥¯¥ì¥¤¥¸¡¼¤Ê¡Ù¾õ¶·¤ò·ã¤·¤¯ÈóÆñ¡×¤ÈÂê¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÍÍ»Ò¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥í¥º¥Ù¥ë¥°»á¤Ï±Ñ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌçÊüÁ÷¶É¡Ö¥¹¥«¥¤¡×¤Ç¡Ö¤â¤¦²¿Ç¯¤â¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤â¥æ¥¦¥¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£·ÉÃ°Ê¾åÃÙ¤ì¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÀâÌÀ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤À¡×¤È»ØÅ¦¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¥æ¥¦¥¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤«¤é¡¢¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î±¿Å¾¤Î»ÅÊý¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤«¤éÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤À¡×¤È¸½ºß¤Îµç¾õ¤Ï³ÑÅÄ¤ËÈó¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ëÂ¦¤ËÀÕÇ¤¤¬¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿¤³¤ó¤Ê¤ËÃÙ¤ì¤ò¼è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡²ò·èºö¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤Æ¤ª¤«¤·¤¤¡×¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÂÐ±þ¤òÈãÈ½¡£¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤ÈÆ±Åù¤Î¥Þ¥·¥ó¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢£Æ£±¤Î¶¯¹ë¤È¤·¤ÆÅöÁ³¤Î¤³¤È¤À¤È¥º¥Ð¥ê»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡ÖÈà¤Î¥Þ¥·¥ó¤Ï¥Õ¥§¥ë¥¹¥¿¥Ã¥Ú¥ó¤Î¥Þ¥·¥ó¤È£±£°£°¡óÆ±¤¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥ó¥Þ£·ÉÃ¤â°Û¤Ê¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤â¤·¤«¤·¤¿¤é¥³¥ó¥Þ£±ÉÃ¤¯¤é¤¤¤Îº¹¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ÎÈó¤ò½Å¤Í¤ÆµêÃÆ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤¢¡¢¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤Ë¡£¥æ¥¦¥¤Ë¤ÏÆ±¾ð¤¹¤ë¤è¡£º£Æü¤â¤Þ¤¿¡¢ËÜÅö¤Ë¡¢ËÜÅö¤Ë¤Ä¤é¤¤Æü¤À¤«¤é¡×¤È¥í¥º¥Ù¥ë¥°»á¤ÏÃ²¤¤¤¿¡£¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤ÎÈáÄË¤ÊÁÊ¤¨¤Ï¡¢¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¤ËÆÏ¤¯¤Î¤«¡£