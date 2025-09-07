Galileo Galileiによる新曲「アマデウス」が、10月5日（日）から放送開始となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマに決定した。

『青のオーケストラ』はヴァイオリンの元・天才少年、青野 一(あおのはじめ)を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇。一方でGalileo GalileiはVo.尾崎雄貴自身が学生時代に所属した吹奏楽部に音楽のルーツを持っており、『青のオーケストラ』の登場人物の感情にも深く共鳴し、呼応するように「アマデウス」が生まれたという。

アニメ『青のオーケストラ』の公式HPでは、Galileo Galileiの新ビジュアルとともにVo.尾崎雄貴の動画コメントメッセージが公開され、新曲「アマデウス」に込めた想いが語られている。

■アニメ『青のオーケストラ Season２』 NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00（全21話）

アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com

NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/

アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime

アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime

◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞ 2025年

11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT

11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）

11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00） ◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）

前売り 6,500円（スタンディング）

2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）

U18チケット（スタンディング） 3,000円

※小学生以上有料

※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。 ▼チケット販売リンク

イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/

チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/

ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/

■ライブ出演情報 SPIRITUAL LOUNGE presents

＜Galileo Galilei “KOKERAOTOSHI!” ~SPIRITUAL LOUNGE復活記念ライブ~＞

9月6日（土）札幌 SPIRITUAL LOUNGE （18:30/19:00） 山中さわお＜JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”＞

12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）