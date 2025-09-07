Galileo Galilei、新曲「アマデウス」がアニメ『青のオーケストラ Season2』OPテーマに
Galileo Galileiによる新曲「アマデウス」が、10月5日（日）から放送開始となるNHK Eテレ アニメ『青のオーケストラ Season2』のオープニングテーマに決定した。
『青のオーケストラ』はヴァイオリンの元・天才少年、青野 一(あおのはじめ)を主人公に、高校のオーケストラ部を舞台にした青春群像劇。一方でGalileo GalileiはVo.尾崎雄貴自身が学生時代に所属した吹奏楽部に音楽のルーツを持っており、『青のオーケストラ』の登場人物の感情にも深く共鳴し、呼応するように「アマデウス」が生まれたという。
アニメ『青のオーケストラ』の公式HPでは、Galileo Galileiの新ビジュアルとともにVo.尾崎雄貴の動画コメントメッセージが公開され、新曲「アマデウス」に込めた想いが語られている。
■アニメ『青のオーケストラ Season２』
NHK Eテレ 10月5日より毎週（日）午後5:00（全21話）
アニメ「青のオーケストラ」公式HP：https://aooke-anime.com
NHKアニメ：https://www.nhk.jp/g/anime/
アニメ「青のオーケストラ」公式X：https://x.com/aooke_anime
アニメ「青のオーケストラ」公式YouTube：https://www.youtube.com/@aooke-anime
◾️＜Galileo Galilei “TRITRAL TOUR”＞
2025年
11月23日（日・祝）大阪 BIGCAT（17:00/18:00）SOLD OUT
11月26日（水）東京 Zepp DiverCity（18:00/19:00）
11月28日（金）福岡 DRUM LOGOS（18:00/19:00）
◆チケット：オールスタンディング（Zepp DiverCity公演のみ2階指定席あり）
前売り 6,500円（スタンディング）
2階指定席 7,000円（Zepp DiverCity公演のみ）
U18チケット（スタンディング） 3,000円
※小学生以上有料
※U-18チケットは入場時身分証明書の要提示。公演当日、18歳以下のお客様が対象になります。
▼チケット販売リンク
イープラス：https://eplus.jp/galileogalilei/
チケットぴあ：https://w.pia.jp/t/galileogalilei-tritraltour/
ローチケ：https://l-tike.com/galileogalilei/
■ライブ出演情報
SPIRITUAL LOUNGE presents
＜Galileo Galilei “KOKERAOTOSHI!” ~SPIRITUAL LOUNGE復活記念ライブ~＞
9月6日（土）札幌 SPIRITUAL LOUNGE （18:30/19:00）
山中さわお＜JOINT TOUR 2025 “COME ON, BOOTY!”＞
12月13日（土）札幌PENNY LANE24（17:30/18:00）（w/Galileo Galilei）
