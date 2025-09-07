『あんぱん』高橋文哉が激変！ ばっちりメイクで「たまるか〜〜」「ビジュ良すぎ」
俳優の高橋文哉が7日にインスタグラムを更新。連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）にも出演中の彼の最新ショットにファンから称賛が集まった。
【写真】高橋文哉、『あんぱん』から激変の最新ショット
『あんぱん』では、北村匠海演じる漫画家・嵩の学生時代からの親友で、NHK職員として働く辛島健太郎を演じる高橋。彼がインスタグラムに投稿したのは6日に開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のオフショット。写真には、黒ジャケットとスカーフを身につけてポーズを決める高橋の姿が収められている。
投稿の中で高橋はショーを振り返り「素敵な衣装とヘアメイクで、大好きなキャストの皆さんの歩けてすごくたのしかったです！」とつづっている。
彼の最新ショットにファンからは「たまるか〜〜」「ビジュ良すぎてずっと叫んでました笑!!」「本気でイケメン」などの声が相次いでいる。
■高橋文哉（たかはし ふみや）
2001年3月12日生まれ。埼玉県出身。男子高生ミスターコン2017にエントリーしグランプリに選ばれると、2019年9月スタートのドラマ『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で主演を務めた。以降『最愛』（TBS系）、『君の花になる』（TBS系）などに出演し、『フェルマーの料理』（TBS系）、『伝説の頭 翔』（テレビ朝日系）では主演を務めた。現在、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）に辛島健太郎役で出演中。10月からは主演に加えてプロデュースも務めるWebドラマ『この恋は、理想形。』が配信される。
引用：「高橋文哉」インスタグラム（＠fumiya_0_3_1_2）
【写真】高橋文哉、『あんぱん』から激変の最新ショット
『あんぱん』では、北村匠海演じる漫画家・嵩の学生時代からの親友で、NHK職員として働く辛島健太郎を演じる高橋。彼がインスタグラムに投稿したのは6日に開催された「第41回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2025 AUTUMN/WINTER」のオフショット。写真には、黒ジャケットとスカーフを身につけてポーズを決める高橋の姿が収められている。
彼の最新ショットにファンからは「たまるか〜〜」「ビジュ良すぎてずっと叫んでました笑!!」「本気でイケメン」などの声が相次いでいる。
■高橋文哉（たかはし ふみや）
2001年3月12日生まれ。埼玉県出身。男子高生ミスターコン2017にエントリーしグランプリに選ばれると、2019年9月スタートのドラマ『仮面ライダーゼロワン』（テレビ朝日系）で主演を務めた。以降『最愛』（TBS系）、『君の花になる』（TBS系）などに出演し、『フェルマーの料理』（TBS系）、『伝説の頭 翔』（テレビ朝日系）では主演を務めた。現在、連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合）に辛島健太郎役で出演中。10月からは主演に加えてプロデュースも務めるWebドラマ『この恋は、理想形。』が配信される。
引用：「高橋文哉」インスタグラム（＠fumiya_0_3_1_2）