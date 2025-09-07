【ユニクロ大人気パンツ】は40代ママも愛用！ サマ見え叶う「最旬コーデ」

忙しい朝も迷わずさっとコーデが決まるアイテムがあれば、忙しいママもオシャレを楽しめそう。今回ご紹介するのは【ユニクロ】のパンツを使った、40代ママ@ma_anmiさんのリアルコーデです。シンプルトップスに合わせるだけでサマ見えを狙える、ランキング上位入りした注目の2本をさっそくチェックして、毎日のコーデに取り入れてみて。

きれいめにも似合う優秀デニム

【ユニクロ】「バギーカーブジーンズ」\4,990（税込）

さりげなくカーブを描くシルエットが、穿くだけでこなれ感を引き出してくれるデニムパンツ。公式サイトでも「年齢を問わずはきやすい」と紹介されており、40代も取り入れやすいアイテムです。白Tとのワンツーコーデでもサマ見えし、ジャケットを羽織ればきちんと感もプラスされる、大人の余裕ある装いに。4色から自分好みの一本を見つけて。

甘めのコーデにも自然にマッチ

パンツにフェミニンなトップスを合わせれば、程よくカジュアルダウンしたお出かけスタイルに。デニムパンツの丸みのあるシルエットが、女性らしいトップスと自然にマッチ。パンツがさりげなく甘さを引き締め、大人っぽくまとまります。@ma_anmiさんは「すでにヘビロテ中」と大満足の様子。きれいめにも着回しやすく、デイリーに頼れる相棒的存在になりそうです。

上品見えが嬉しいイージーパンツ

【ユニクロ】「クレープジャージーストレートパンツ」\2,990（税込）

落ち感のあるストレートシルエットで、上品見えが狙えるイージーパンツ。軽やかな素材感で、ナチュラルなブラウスやワンピとのレイヤードにもマッチします。脚のラインを拾いにくく、ウエストはゴム仕様で快適な着心地をサポート。大人コーデにも取り入れやすい落ち着いた4色のカラバリで、つい色違いで揃えたくなりそうです。

シックな大人コーデも軽やかに

シックにまとめたい日は、ダークブラウンを選んで黒トップスを組み合わせ。落ち着きがありつつも軽やかな素材感が効いて、大人の余裕ある雰囲気を引き出してくれます。歩くたびにゆったり揺れるシルエットが、エレガンスなムードをプラス。きれいめなシューズやバッグとも好相性です。トップスで季節感を加えれば、秋に向けても活躍してくれそう。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@ma_anmi様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Kae.S