敵地オリオールズ戦で快投

米大リーグ、ドジャースの山本由伸投手が6日（日本時間7日）、敵地オリオールズ戦に先発登板。9回2死までノーヒットノーランの快投を演じたが、快挙まであと1人で本塁打を許した。ネットでは快挙未遂の投手を思い出す声があふれた。

オリオールズ相手に快投を続けた山本。ノーヒットノーランまであと1人に迫った9回2死、ホリデーにソロ本塁打を許した。右翼へ高く上がった打球を見届けると、天を仰いだ。

現在は西武監督を務める西口文也は現役時代、複数の“無安打無得点未遂”があった。2002年8月のロッテ戦は9回2死から安打、05年5月の巨人戦は9回2死から本塁打を許した。

極めつけは同年8月の楽天戦だ。9回を投げ終えてパーフェクト投球も打線の援護がなく延長戦へ。続投した10回、先頭打者に安打を打たれた。Xでは「西口」の名前があふれた。

「山本、西口っちゃったかー」

「ノーヒットノーラン阻止されるたびに再掲される西口文也さん」

「人名で何が起きたかわかるやつ、マダックスと西口」

「山本由伸もやっと西口文也の境地に辿り着いたのか」

「山本由伸がメジャーで西口やってるのすごい」

「TLに西口が流れたから分かってしまった」

「西口由伸」

山本は被弾後に降板。救援陣がまさかの乱調でチームは悪夢の逆転サヨナラ負け。山本の12勝目はならなかった。



（THE ANSWER編集部）