フィギュアスケート木下グループ杯最終日

フィギュアスケートのチャレンジャー・シリーズ（CS）木下グループ杯最終日が7日、大阪府泉佐野市の関空アイスアリーナで行われた。ペア・フリーで三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）が143.00点をマーク。合計222.94点で圧勝した。長岡柚奈・森口澄士組（木下グループ）は192.77点で3位に入った。

23、25年に世界を制した“りくりゅう”が、日本初開催のCSで貫禄を見せた。8月にカナダの国内大会でショートプログラム（SP）を演じたが、今大会が実質今季初戦。いきなり自己ベスト226.05点に迫る222.94点をマークした。

三浦は3回転サルコーでバランスを崩し、投げられての3回転ループは転倒。ミスがありながらのハイスコアに、「（フリーで）143点に乗ることができて、本当に大きな成長」と胸を張った。

初披露となったフリー「グラディエーター」。木原が三浦を持ち上げる印象的なフィニッシュを決めた。「体力面の負担は大きい」と話した木原は演技後、両膝をついてしばらく立ち上がれず。三浦は「できるだけ暴れないように気を付けている」と話した。

9月下旬にCSネーベルホルン杯に出場し、グランプリ（GP）シリーズは10月の第1戦フランス大会と11月の第5戦スケートアメリカに登場する。「ミスがある中で、この時期に（この点数が）出せたのが大きい」と木原。来年2月にミラノ・コルティナ五輪を控える勝負のシーズン。“りくりゅう”が最高のスタートを切った。



