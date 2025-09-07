¡ÖWÇÕ¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤ë¤è¡ª¡×¡¡¡ÈÌîµå¾ì¡É¤Î°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¡¢»î¹çÃæ¤ËÂç²»ÎÌCM¤â¡Ö½¸Ãæ¤·¤Å¤é¤¤¡×¡¡
³«ºÅ¹ñ¤ÇÀÑ¤ó¤À·Ð¸³¡Ö¤¤¤¤Í½¹ÔÎý½¬¤¬¤Ç¤¤¿¡×
¡¡ËÌÃæÊÆ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¡ÊWÇÕ¡Ë¤ØÂç¤¤Ê¼ý³Ï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¿¹ÊÝ°ì´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëÆüËÜÂåÉ½¤Ï9·î6Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö7Æü¡Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥³¥í¥·¥¢¥à¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¥á¥¥·¥³Àï¤ò0-0¤Ç°ú¤Ê¬¤±¤¿¡£ºòÇ¯¤Þ¤ÇMLB¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¡¦¥¢¥¹¥ì¥Á¥Ã¥¯¥¹¤ÎËÜµòÃÏ¤Ç¸«¤¿ÌÜ¤Ï´°Á´¤Ë¡ÈÌîµå¾ì¡É¡£4Ëü5000¿ÍÄ¶¤Î¥¢¥¦¥§¡¼¤Ç»î¹çÃæ¤ËÂç²»ÎÌ¤Ç¥é¥Æ¥ó¤Î²»³Ú¤Ë¾è¤»¤¿CM¤¬Î®¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢°ÛÍÍ¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ä²¤½£¤È¤Ï°ã¤¦ÆÈÆÃ¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÏËÜÂç²ñ¤Ø¸þ¤±¤Æ¤Ï¡ÈÍ½¹ÔÎý½¬¡É¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¾ìÁ´ÂÎ¤Ë¶Á¤¤¤¿²»³Ú¡£³«»Ï¤«¤éÌó26Ê¬¡¢¥×¥ì¡¼¤¬ÃæÃÇ¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¥Æ¥¡¼¥é¤ÎCM¤¬Âç²»ÎÌ¤ÇÎ®¤ì½Ð¤·¤¿¡£»î¹çÃæ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¤ÈÌÀ¤ë¤¤¥ê¥º¥à¤ÇÆÈÆÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤Ã¤¿¡£
¡ÖWÇÕ¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤Ê¤ë¤è¡ª¡×
¡¡½¸Ãæ¤òÀÚ¤é¤µ¤Ì¤è¤¦¡¢¿¹ÊÝ¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤¿¡£¥á¥¥·¥³¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤¬360ÅÙ¤«¤éÈ¯¤¹¤ëÂçÀ¼±ç¤â¡¢¶õµ¤´¶¤ÏËÌÃæÊÆ¤Ç¤·¤«Ì£¤ï¤¨¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï9¤«·îÁ°¤Ë³«ºÅ¹ñ¤Ç¥á¥¥·¥³¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤¿Âç¤¤Ê1¤Ä¤Î°ÕÌ£¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖÈó¾ï¤ËÎÉ¤¤¤â¤Î¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç¤Ï¤¢¤ó¤ÞÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¡¢¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¥Á¥Ã¥¯¤Ê²»³Ú¤¬Î®¤ì¤¿¤ê¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤ó¤«½¸Ãæ¤·¤Å¤é¤¤¡¢¹âÍÈ´¶¤Î¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¥Õ¥ï¥Ã¤È¤Ê¤ê¤¬¤Á¤ÊÊ·°Ïµ¤¤È¤«¤â¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¼¤«¤±¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡£¤¤¤¤Í½¹ÔÎý½¬¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤·¡Ê¥³¥í¥ó¥Ð¥¹¤Ø¤Î¡ËÄ¹µ÷Î¥°ÜÆ°¤â¤Þ¤¿¤½¤ì¤â¤¤¤¤½àÈ÷¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡×¡ÊÆ²°ÂÎ§¡Ë
¡¡ÆüËÜ¤¬¼çÆ³¸¢¤ò°®¤ë»þ´ÖÂÓ¤â¤¢¤ê¡¢1996Ç¯°ÊÍè¡¢29Ç¯¾¡Íø¤«¤é±ó¤¶¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥¥·¥³Áê¼ê¤ËÂÐÅù¤Ê»î¹ç±¿¤Ó¤¬¤Ç¤¤¿¡£WÇÕ¤Ø¸þ¤±¤Æ¡¢¹¶¼é¤Î¼ê±þ¤¨¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ËÌÃæÊÆ¤òÈ©¤Ç´¶¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤ÏÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£MFµ×ÊÝ·ú±Ñ¤â¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Á¤ç¤Ã¤È´Ë¤¤Ê·°Ïµ¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤ï¤«¤ó¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¼«ÂÎ¤â¤½¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êÆþ¤ê¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤³¤«¤é»î¹Ôºø¸í¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÅÓÃæ¤«¤é¤ß¤ó¤Ê¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢²¡¤·¹þ¤àÅ¸³«¤âÁý¤¨¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢°û¤Þ¤ì¤º¤Ë½ÀÆð¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢ÄÏ¤ß¼è¤ì¤¿¾¡¤ÁÅÀ1¤À¤ÈÂª¤¨¤¿¡£
¡¡¼¡Àï¥¢¥á¥ê¥«Àï¤ÏÀ¾¤«¤éÅì¤Ø¹Ò¶õµ¡¤ÇÌó5»þ´Ö°ÜÆ°¤·¤Æ¡¢»þº¹¤Ï3»þ´Ö¡¢Ãæ2Æü¤È¸·¤·¤¤´Ä¶¤ò·Ð¸³¤Ç¤¤ë¡£ºÇ½ªÍ½Áª¤Ç°µÅÝÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò¸«¤»¡¢À¤³¦ºÇÂ®¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤«¤é¤³¤½¼Â¸½¤·¤¿º£²ó¤ÎÊÆ±óÀ¬¤ÏÍèÇ¯¡¢É¬¤ºÀ¸¤¤Æ¤¯¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡¦¾®¿ù Éñ / Mai Kosugi¡Ë