国民民主党の玉木雄一郎代表が7日、自身のX（旧ツイッター）を更新し、石破茂首相が辞任する意向を示したことで、自民党に対して早期の事態収拾を求めた。



【写真】玉木さんVサイン…ではなく党大会でついおちゃらけただけ

玉木氏は「石破首相 辞任する意向固める 今夜6時から会見へ」と題したニュースを引用。「解散か辞任かで揺れた中、解散には踏み切れなかったのだろう。大統領令の発令が結果として花道になった形だ。」と石破氏の心境をおもんぱかった。



続けて「退陣を表明した内閣は死に体となり、他国も野党も相手にしないだろう。」と政治的空白ができることを懸念。「自民党には早く事態を収束させ、国政がこれ以上停滞することを回避してもらいたい。」と速やかに次期総裁を決めることを求めた。



玉木氏は6日のXでは石破氏が解散総選挙に打って出る可能性についても言及していた。「総員配置につけ、ということです」と警戒感を強めていたが、当面の総選挙は避けられた形となった。



しかし、7日のポストでは「ただ、退陣すると表明しても、いつ退陣するかは分からない。総裁選挙の前倒しもいつになるのか分からない。」と指摘。「次の焦点は、『いつ辞めるか』だ。」と退陣時期に注目していた。



（よろず～ニュース編集部）