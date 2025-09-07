標高４８００メートルを超す地点にある長江の南の源流、当曲（ダムチュ）で、川に入って魚を探す長江科学院の李偉研究員。（７月２９日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

【新華社武漢9月7日】中国長江の源流は青蔵高原の奥地に位置し、平均標高は4500メートルを超える。長江科学院（湖北省武漢市）が組織した調査隊はこのほど、長江源流域を訪れ、高原の魚類が生き延びる仕組みを解き明かした。

調査の行程中、ほぼ全ての河川で高原特有のコイ科の魚「裂腹魚（学名:schizothoracids）」が確認された。特にふ化して間もない稚魚が複数回見つかったことから、この地域に多くの良質な産卵場所が分布しており、水生環境が魚類の成長に適していることが証明された。

腹部が裂けたような体の構造から名付けられた裂腹魚は種類が多く、その8割が中国に分布している。

発見した魚を調べる長江科学院の李偉研究員。（７月３０日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

長江科学院の李偉（り・い）研究員は「裂腹魚の一種、小頭裸裂尻魚（学名:microcephalus）は、国内の標高4400〜5200メートルの高地にのみ生息し、分布標高が世界で最も高いコイ科の魚類であり、長江源流の水界生態系の健全性を示す指標でもある」と紹介。産卵場所はこれまで長い間発見されず、保護活動の大きな支障となっていたと述べた。

広大な長江源流域には河川が縦横に流れ、環境が厳しく、産卵場所の発見は極めて困難だった。調査隊は標高4800メートル以上の地点で10回の観測を行い、3年をかけてついに産卵場所の位置を正確に特定。魚の産卵に必要な水温や水深などの条件を明らかにした。

長江源流の沱沱（だだ）河と当曲（ダムチュ）の合流点。（７月３１日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

調査隊のメンバーは、地球温暖化に伴い、長江源流の水温や流量、土砂などの条件が変化し、水の生態系に影響を及ぼす可能性があると指摘。高原の魚類は地域の水界生態系のバランスを保つだけでなく、源流の健全性を示す「バロメーター」でもあり、継続的な研究は重要な意義があると述べた。（記者/張陽）

長江科学院の李偉研究員が川で見つけた高原特有の魚種。（７月２７日撮影、玉樹＝新華社記者／邱婧熠）

