◇セ・リーグ DeNA―中日（2025年9月7日 横浜）

ヤクルトは7日、DeNA先発の藤浪晋太郎投手（31）と対戦する。スターティングメンバーを大幅に変更することなく臨む。

藤浪は移籍後初登板となった8月17日の中日戦（バンテリンドーム）で5回1失点と好投。勝利投手とはならなかったが、本拠地横浜スタジアム初登板となった8月31日の中日戦で、7回4安打無失点9奪三振の快投でNPBでは1073日ぶりとなる白星をマークしていた。

中日は最初の対戦で左打者9人を並べ、2度目の対戦では左打者が8人だった。

ヤクルトは浜田、岩田、内山、村上、オスナまでは6日の同戦と同じ並び。6番に長岡を入れ、7番には北村恵が入り、捕手は中村が入った。ヤクルト先発は藤浪と12年ドラフト同期の小川となっている。

【ヤクルトの先発オーダー】

（1）濱田 太貴（右翼）※

（2）岩田 幸宏（中堅）

（3）内山 壮真（左翼）※

（4）村上 宗隆（三塁）

（5）オ ス ナ（一塁）※

（6）長岡 秀樹（遊撃）

（7）北村 恵吾（二塁）※

（8）中村 悠平（捕手）※

（9）小川 泰弘（投手）※

※印は右打者