¡¡¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥È¤Î¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¦¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¡¢ÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×ÇÕºÇ½ªÆü¤Ï7Æü¡¢ÂçºåÉÜ¤Î´Ø¶õ¥¢¥¤¥¹¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥Ú¥¢¤Ïºòµ¨À¤³¦Áª¼ê¸¢ÇÆ¼Ô¤Î»°±ºÍþÍè¡¢ÌÚ¸¶Î¶°ìÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¤¬¹ç·×222.94ÅÀ¤ÇÀ©¤·¤¿¡£Á°Æü¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊSP¡Ë¤ËÂ³¤¥Õ¥ê¡¼¤â1°Ì¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹²¬Í®Æà¡¢¿¹¸ýÀ¡»ÎÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤¬¼«¸Ê¥Ù¥¹¥È¤Î¹ç·×192.77ÅÀ¤Ç3°Ì¡£
¡¡¥¢¥¤¥¹¥À¥ó¥¹¤ÎµÈÅÄ±´ºÚ¡¢¿¹ÅÄ¿¿º»ÌéÁÈ¡ÊÌÚ²¼¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¡Ë¤Ï¹ç·×161.06ÅÀ¤Ç6°Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃË»Ò¤ÏSP2°Ì¤ÎÍ§Ìî°ì´õ¡ÊÂè°ì½»·ú¥°¥ë¡¼¥×¡Ë¡¢Æ±3°Ì¤Î»³ËÜÁðÂÀ¡ÊMIXI¡Ë¤¬¥Õ¥ê¡¼¡£