【映像】内出血でパンパンになってしまった土屋アンナの母の腕

9月5日（金）、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン2』#1が放送スタート。この番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女性の“幸せ”を飾らない言葉で語り尽くすトークバラエティ。MCはMEGUMI、剛力彩芽、ヒコロヒー。ゲストは高橋真麻。

密着したのは土屋アンナ（41）の母・眞弓さん（67）。マネージャーとしてアンナに寄り添い続けていたが、昨年6月、すい臓がんで1年半の余命宣告を受けた。

治療のために緊急入院した眞弓さんは、がんの影響で胃に溜まってしまった3リットルの液体を5日間飲まず食わずで吸い出すことに。

つづいて抗がん剤治療がスタート。ところが、今度は「血管がダメになっちゃった。針を拒絶したわけよ、血管が」とトラブルが発生。細い血管に針がうまく入らず、内出血で腕が腫れ上がった。続いて「髪の毛もポロポロって抜けるのよ」と、自慢の黒髪をすべて剃り上げることに。

現在は抗がん剤の投与方法を変えた眞弓さん。「これがポートです」「ここに管が通って。針を刺して」と胸に埋め込まれた医療機器を披露し、「ここから血液採るし、点滴やCTの造影剤も。いちいち針を外さない。一回一回針を刺されるより私は良かった」と前向きに語った。