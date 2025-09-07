山本由伸の“快投”を「俺がぶち壊した」 勝利まで一死なのに自滅したド軍37歳右腕が悪夢の投壊に意気消沈「ヤマは最高だった」
勝利まで1アウトの状況で打ち込まれ、交代を命じられたトレイネン(C)Getty Images
勝利までのあと1つのアウトが果てしなく遠く見えた。
現地時間9月6日、ドジャースは敵地でのオリオールズ戦に3-4とサヨナラ負けを喫した。3-1とリードして9回裏二死まで相手を追い込んだが、救援陣が打ち崩されて、泥沼の5連敗となった。
【動画】敵地騒然！ 山本由伸の圧巻奪三振シーンをチェック
文字通りあと一歩で勝利は手にできた。この日、連敗ストッパーとしてマウンドに送り出された山本由伸は、序盤から危なげない投球でオリオールズ打線を圧倒。最速98.2マイル（約158キロ）を叩き出した4シームを軸にした内容で、スコアボードに「0」を刻み続けた。
9回二死から1番のジャクソン・ホリデーに右越えソロを被弾し、無念の降板を余儀なくされた山本。それでも、8回2/3（112球）を投げ、被安打1、1失点、10奪三振と快投は、4連敗中だったチームの停滞感を吹き飛ばすには十分すぎる内容だった。
エースの“お膳立て”は受けた。しかし、今のドジャースはそれでも勝てない。2番手となったブレイク・トライネンが二塁打と3四死球の押し出しで1点差に詰め寄られると、なおも二死満塁のピンチで継投された守護神のタナー・スコットが、エマヌエル・リベラに逆転サヨナラ2点適時打を浴びた。
「明らかに制球力がなかった。言葉が出てこない」
試合後、米スポーツ専門局『Sports Net LA』で消沈気味に語ったのは、トレイネンだ。
山本の後を託され、あと一死を奪えばいいという“ミッション”をこなすだけだった37歳は、自滅のような形で失点を重ねた自信の投球に落胆。日本人エースに対してこみ上げる申し訳なさを痛感しながら、言葉を振り絞った。
「ヤマのキャリアの中でも、今日は最高の投球のひとつだったと思う。だからこそ彼はもっと報われるべきだったし、打線も同様だ。あの展開は本当に悔しい。プロとして投げるのであれば、最低限としてストライクを投げないといけない。それが出来なかった。俺がヤマの最高の投球をぶち壊したと思うし、今は最悪な気分だ。どん底の状態だよ」
ベンチでのナインの表情に笑顔はなく、どこかうつむき加減なドジャース。「本当に悪夢だ」（米メディア『Dodgers Nation』のダグ・マケイン記者）と揶揄される苦境を脱する術は、今は見つかりそうにない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]