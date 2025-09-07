「『伝説的な一軍』で臨んだが…」森保Jの“先発オール欧州組”に韓国メディアが着目！ それでも０−０の日本を酷評「チームワークと決定力に課題」

