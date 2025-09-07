「『伝説的な一軍』で臨んだが…」森保Jの“先発オール欧州組”に韓国メディアが着目！ それでも０−０の日本を酷評「チームワークと決定力に課題」
日本代表は現地９月６日、アメリカのオークランドにてメキシコ代表と国際親善試合で対戦した。
スタジアムには多くのメキシコサポーターが訪れ、アウェーの雰囲気の中で行なわれた一戦で、日本は立ち上がりから主導権を握る。高い位置でボールを奪い、何度もチャンスを作ったが決めきれず。結局、最後まで１点が遠いまま終了し、０−０でドローに終わった。
この結果を韓国メディアも報道。『スポーツコリア』は、日本のスタメン全員が欧州組だったことに着目し、「ヨーロッパの選手が勢ぞろいした伝説的な一軍」と表現した。
「日本はイタリアのパルマでプレーしているGK鈴木彩艶を含め、国際色豊かな選手たちを揃えてオールヨーロッパの布陣を実現。メキシコは主に国内の選手で構成されており、日本の布陣はメキシコとは対照的だった」
またゲーム内容にも言及。前半から試合を優位に進めていた森保ジャパンの試合運びを称賛した。
「事実上のアウェーゲームだったにもかかわらず、日本は序盤からメキシコを圧倒し、優位性を示した。前半に５本のシュートを放ち、そのうち１本は枠内に収まった。日本は後半も試合をある程度支配し、その優位性を維持。圧倒的な強さを見せた」
続けて、「ヨーロッパのリーグでプレーする日本人選手たちは、個人技では明らかに優れていた」としつつも「チームワークと決定力に課題があった」と分析した。
「最前線の上田綺世をはじめとする攻撃陣はフィニッシュに苦しみ、スタミナ切れが続いたため、後半はメキシコに隙を与え、危険な状況を作り出した。アディショナルタイムに相手選手が退場して数的優位に立ったものの、時間は刻々と過ぎていった」
そして、「『伝説の一軍』としてメキシコと対戦したが、優勢だったにもかかわらず勝利を収めることはできず。０−０の結果に甘んじなければならなかった」と締めくくった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
