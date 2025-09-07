「おめでとうございます！！」ヘラヘラ三銃士、重大発表に反響「顔が可愛すぎて話が入ってこなかった」
女性3人組YouTuber・ヘラヘラ三銃士の公式Instagramは9月5日、投稿を更新。重大発表をしました。
【動画】ヘラヘラ三銃士の重大発表とは？
コメントでは「素敵」「おめでとうございます！！」「たのしみー！！！！！！ありがとう」「顔が可愛すぎて話が入ってこなかった」などの声のほか、「あーーーーー行きたかった めちゃ遠い」「行きたいけど平日で学校あるー」と、落胆の声も寄せられました。
(文:多町野 望)
「皆さん是非遊びに来てください」同アカウントは「2025 年 12 月 16 日 (火) 豊洲PITにてヘラヘラ三銃士2年ぶりのライブ開催が決まりました」とつづり、1本の動画を投稿。「フェスみたいな感じで今年はやらせていただきますので、多くのYouTuberを集めました」「あんな曲やこんな曲歌わせていただきますので皆さん是非遊びに来てください」などと告知しています。チケットの詳細についても説明しました。
YouTubeも更新1日には、YouTubeで『お待たせしました。待望の大発表！！！！！』と題した動画も公開していたヘラヘラ三銃士。こちらでは、参加するYouTuberについてや、3人のライブに対する思いなどが詳しく語られています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
