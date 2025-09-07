SEIKIN、胃の不調だった「冷や汗が出るほどの痛み」「何を食べても飲んでもとにかく痛い」
YouTuberのSEIKINが7日、自身のYouTubeチャンネルにて、「胃カメラしたら胃がえぐれていて治療することになりました。」と題した動画を公開した。
【動画】胃の痛みについて説明したSEIKIN
冒頭で「じつは最近、めちゃくちゃ胃の調子が悪くなりまして」と話し、病院で検査したところ「びらん性胃炎」と診断され「胃に傷が入っている状態」と報告。現在は「おかげさまでかなり回復しています」という。
ある時期から「突然胃に、何かを刺されたような痛み」「ズーンとした痛み」が定期的に起こったという。あまりの痛さに病院で検査できることになったが、その前日は「冷や汗が出るほどの痛み」と振り返った。
検査で「胃の粘膜に傷ができてしまっている状態」とわかり、SEIKINは胃の状態がわかる写真を公開しながら症状について説明。「何を食べても飲んでもとにかく痛い」と話し、これがひどくなると胃潰瘍、胃穿孔につながることもあると伝えた。
改めて生活習慣を振り返り、ブラックコーヒー好きであることや睡眠不足、疲れもたまっていたことなど説明し、生活改善を意識していることも明かした。
さらに動画の途中で「胃カメラについて」とテロップで表示し、「ここが本題」「まったく苦しくなかったんですよ」と報告。鎮静剤を使用するクリニックとの相性がよかったことも触れつつ「リスクもありますので、事前にしっかりと先生と相談してください」と呼びかけた。
