牡羊座・女性の運勢

自分自身の希望や意志と、状況のなかでの正解みたいなものが大きく食い違い、そこに戸惑いやいら立ちを感じる時期かも。いまはおそらく仕事も家族関係も順調で、そうであるがゆえに「もっと生活を大事にし、ここを中心にして日々を構築するのが正しい」。そんな雰囲気なのでしょう。実際、日常は充実していそうですが、牡羊座の本音はもっと自由に思いきって何かをしたい気持ちが強いのでは。おそらくパートナーや親友など、近しい相手はそれをわかってくれます。バランス感覚が問われる時期ですが、うまくやろうとは思わなくて大丈夫。「そのときどきをしっかり楽しむ」がいいですね。やりたいことをやるための時間は、短くてもしっかり確保を。

牡羊座・男性の運勢

自分のなかには明らかにやりたいことがあるのに、状況や世間から求められる自分像はそれと食い違うことに悩みがちな今週です。仕事面でも家庭面でもうまくいく時期だけに、「それに満足してここにいろ」と言われている感じかも。ただ牡羊座は…もっと情熱的に行動を起こしたいのでしょうね。さいわいにもパートナーや親友は、よき理解者となってくれそう。ただ、そちらに突っ走ると、いろいろ言われてしまうかもしれません。かといって抑えるのも難しいので、義務は楽しく果たしつつも自分の楽しむべき時間もはっきり確保し、いまはひとつの正解を求めないようにしましょう。葛藤のなかで気づくこともあると思いますよ。