牡牛座・女性の運勢

モチベーションの高い牡牛座に対し、前向きかつ協力的な情報&出会いがたくさんもたらされる楽しい時期。特にそれが人なら、会話を通じてお互いの世界が広がり、やりたいことがいっそう広がる経験ができそうです。が、難しいのは同じタイミングでプライベートも非常に忙しくなりやすい点。家族関係の集まりや、何かコミュニケーションが活発になる展開がもたらされ、そっちにかかりきりになることを求められるとかかな。両方をまっとうするなら、うまく時間をやりくりするしかありません。また、身近な人に「ありのままの自分や考えを認めてもらいたい」と思わないこと。少なくともいまはね。

牡牛座・男性の運勢

自分自身の意志、求めることと、状況のなかで求められるものが食い違い、そこに難しさや葛藤を覚えやすいとき。現在、やる気と冴えを両立させている牡牛座ですが、そこに楽しい情報や出会いなどが入ってきて、いっそうの盛り上がりを見せるでしょう。やりたいことの広がる楽しい時期ですが、いまは家族関係やプライベート領域でも活発な動きがありそう。こちらはこちらで楽しく、刺激を得る状況ではありますが、必然的に「自分のことばかりじゃなくて、こっちもかまえ！」と言われる雰囲気なのかも。そこが難しいです。いまはあまり周囲の理解を得にくいので、あまりいろいろ話さないほうがいいかも。うまく両立させましょう。