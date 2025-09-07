双子座・女性の運勢

家族関係を含めた日常生活は気持ちよく安定の時期。物ごとがうまく回り、順調な雰囲気です。ただ、双子座自身は何か強く心惹かれるものがあり、それを積極的にやりたいのかも。新しい情報や楽しい出会いなども多いときなので、そうなるのも自然ですが、その動きはどうしても日常生活とぶつかります。「これだけうまくいっているのに、どうしてそれに満足できないの？」（たとえば）など、人に言われたり自分で思ったりする可能性もあるかな。難しいところですが、いまは頑張って「ある方向だけに絞ろう」としなくていいのかも。いろいろな価値観のなかで自分も生きている。そのくらいの理解が楽ですよ。

双子座・男性の運勢

穏やかで安定した家庭運の時期。より楽しく充実した日々のためにいろいろできる時期で、日常が充実していそう。ただ双子座自身としても、いまはかなりやりたいことがあり、正直両立はなかなか難しいよう（やるしかないのだが）。いまは刺激的な出会いや楽しい情報にも事欠かないので、やる気は増すばかりです。まずは「いまひとつのことに専念できないのは仕方ないので、そのなかでどうやるか」を考えるべきかな。また価値観にも正解はありません。どういうものを大事にしてやっていくかは、そのシーンごとに違います。うまく頭を切り替えて。