獅子座・女性の運勢

心躍る新たな展開や出会いに元気をもらい、そもそも元気な獅子座がいっそう活性化するタイミング。物ごとに対する積極性や楽観性が高まり、行動力もおおいに発揮できるでしょう…が、同時にいまは「自分がやらなくてはいけないこと」も結構しっかり見える時期かも。それをやることが現在、加えて将来の自分のためになる。そう感じるできごととも出会いやすいのかな。「本当はシンプルに楽しんで日々を送りたいけれど、それでいいのだろうか？」そんな葛藤を感じ、足が止まるかもしれません。結論から言うと、うまく頭を切り替えて両方に頑張ってほしい…。ただ、いまは複数の価値観のあいだを揺れ動くので、「そういうのもあり！」と割りきる必要はありますね。

獅子座・男性の運勢

日常を思いきり楽しみたい時期。そもそもいまは獅子座が元気な時期ですが、それに呼応するような出会い、新しい展開ともそばにあり、おおいに勢いに乗れそうです。が、同時にいまは内なる向上心も高まり、「今後の自分のために、いまはこれに集中すべきではないか」と思う何かも見つかりやすいかも。力を注ぎたいものが複数あり、そのことに揺れる時期です。特に求めるもの、目指すものが違うので、どちらかだけを頑張ろうとすると葛藤が強まるかな。うまく頭を切り替え、時間を有効利用して、どちらにも取り組めるのが理想です。