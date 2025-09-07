乙女座・女性の運勢

好調な対人関係に追い風を受け、いろいろやりたいことが思いつく時期。それを実行する元気もあり、正直、乗っています！が、同時に「いまは自分を磨くべきときじゃないのか？」という感覚も自分のなかに強くありそう。最近、社会面で新しい経験をして自分の道の可能性に気づき始めたのなら、その部分をいっそう高めたいという欲求も強くなっているのでしょう。いい意味で欲が出てきたということね。ただ、いま親しくしている周囲は乙女座の向上心にあまり応援的ではありません。「そこまで必要？」という感覚なのかも。どうしても影響を受けますが、自分に関することの判断は自分でするべきですよね。

乙女座・男性の運勢

いまやりたいことを優先するか、それともこれからの自分のために時間を投資するか、迷うときです。現在の乙女座は前向きさ、冴え、ともに好調で、さらに好調な対人運からも力をもらい好きなことがやれるときでしょう。ただ、同時にいまの乙女座は自分を伸ばしたい意欲も強いよう。最近の社会面から何かに気づき、自分の新しい能力、スキルをいっそう高めたいと思っているのかも。ただ、この感覚は身近な人にはわかってもらいにくく、結果的に協力的でもないようです。むしろ「不要では？」と言われるくらいなのでは。悩みそうですが、自分に必要なものは自分にしかわかりません。うまく頭を切り替え、多方面にいまを充実させましょう。