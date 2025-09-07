天秤座・女性の運勢

楽しく活気のある対人関係に恵まれ、非常にモチベーションの高い現在の天秤座。「思いきり自分らしいことをやりたい！」。そういうテンションですが、同時にいまは社会面もかなり活発で、よく言えば期待し、いろいろな役割を提供してくるよう。それ自体は質も高く、おおいに今後の天秤座を成長させる要素があるものですが、その期待に応えていると好きなことはできません。そう、「自分が求めている方向性とはちょっと違う…」、やればやるほどそう感じるかも。自分の思いと世間の望みのずれに対し葛藤するときですが、つまりは「活躍できる方向性が複数ある」ということです。悩まずそこはもっと気楽に。ただ頭の切り替えは必要だよね。

天秤座・男性の運勢

自分自身にはやりたいことがあるのに、社会面で求められる方向性はそれとは食い違い、その部分に葛藤を覚えやすいいまでしょう。そもそも、いまの天秤座はモチベーションも高いし、楽しく前向きな刺激をくれる対人関係にも恵まれるので、それを生かさないのは損失ですが、とはいえ社会面で与えられるチャンスもかなり高レベルで、天秤座の隠れた能力を高める力があるのでは。どうにかバランスをとって「両方成し遂げる！」と目指してほしいな。ただ「自分らしさ」を限定して考えすぎると、頭の切り替えがうまくいきません。結構あなたには幅広い可能性があるんじゃないかな。ご参考までに！