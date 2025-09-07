州兵への派遣に抗議するデモ参加者＝６日、米首都ワシントン/Leah Millis/Reuters

（ＣＮＮ）米首都ワシントンで６日、トランプ大統領による首都警察の指揮権の掌握と首都への州兵派遣に反対する市民らがデモ行進した。

参加者は「ワシントンの自治を守れ」や「トランプの乗っ取りを止めろ」と書かれたプラカードを掲げて、メリディアン・ヒル公園からホワイトハウス近くのフリーダム・プラザまで行進した。

隣接するメリーランド州在住で元政府請負業者のデービッド・ラインキさんはＣＮＮの取材に対し、「連邦政府の労働力が破壊され、治安維持のために州兵が投入されているのを目の当たりにした。犯罪率は３０年ぶりの低水準だ。抗議せずにはいられなかった」と語った。

トランプ氏は先月、犯罪に関する緊急事態を宣言し、連邦政府に首都警察の統制権を与えるとともに、連邦の法執行機関要員を増派し、州兵を展開させた。こうした広範な措置は多くの市民の反発を招いている。

ワシントンの暴力犯罪率は数十年にわたり減少を続け、２０２４年には１９６６年以来の低水準に達したとＣＮＮは先に報じている。

州兵の存在について、ハワード大学の学生ステファニー・コリンズスチュワートさんは「正直、威嚇のための戦術に思える。でも私はここで数年学んでいてワシントンの雰囲気を知っている。基本的にはとても落ち着いた街だ」と語った。

一部のデモ参加者は移民・関税執行局（ＩＣＥ）についても抗議し、ＩＣＥによる強制捜査は「家族を引き裂いている」と批判した。

元教師のタミ・プライスさんは「不法滞在者への対応には、もっと人道的で外交的な方法があるはず。彼らのやり方は非常に非人道的だ」と指摘。「ＩＣＥと州兵による『占拠』に支払っている何百万ドルも資金で、もっと多くのことができるはず。それは我々の税金だ」と強調した。

専門家の試算によれば、こうした取り組みの費用は１日あたり約１００万ドル（約１億４７００万円）に上るという。