蠍座・女性の運勢

非常に活発な対人関係に刺激を受け、蠍座の内側でもさまざまな思い、アイデアが花開きそうな発展的なとき。それをくれるのが誰かとの関係&対話で、一緒にいろいろなことをやってみたいと思う感じでしょう。ただ難しいのは、いまの蠍座は仕事運が好調で、そこでする楽しく貴重な経験がおおいに蠍座を伸ばす。そういう気運も強いこと。うまく両立できればいいのですが、微妙に蠍座自身が望みあこがれる方向性と、社会面で求められ、新たに花開こうとしている方向性は食い違います。どっちかだけにしようとすると、反対側の自分から「そっちなの？」と言われるような…。ただ自分自身の価値観を深く見つめなおせるという点では貴重なタイミングです。うまくバランスを取り、どちらも味わってみてください。

蠍座・男性の運勢

人との出会い、会話からおおいに刺激を受け、自分のなかの希望や目標が一気にリアルに見えてきそうなとき。「本当はやりたいことがいろいろあったけれど、いままではそれをどう生かせばいいのかがわからなかった」。これがここまでの蠍座なのかも。その行動の道筋を示してくれるのが、このときの出会いなのでしょう。ただ同じとき、蠍座は社会面でも活躍中で、こちらではまったく新しく、でも楽しくやはり刺激的な展開のなかで新しい自分にも気づきやすくなっていそう。この新しい自分にはおおいに可能性を感じるけれど、いま自分がやりたいこととはどうも相いれない。この矛盾に悩みそうなのがいまです。焦点は、どこまで自分の内側を切り替え、複数のものにそれぞれ集中できるかです。経験のなかからまたわかることもあるでしょう。まずはどちらも、頑張ってみてはどう？