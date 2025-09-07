射手座・女性の運勢

好調な社会運が展開するとき。特にいま訪れる人や内容は射手座がひそかに望んでいたことや、まだ表に出きっていない能力を生かしてくれる要素があるのでは。「ついに生かせる場所を得た！」と感じられ、おおいに充実するはずです。が、同時にいまは対人関係も好調で、相手の力を借りて「自分のあこがれ、望んできたこと」を達成できる雰囲気もあるのかも。普通の状態なら「絶対やりたい！」と即答するような状況もありえますが、それに乗っていくことは社会面が許さない。そんな感じです。厳密に言えば、社会面を背景にした価値観と、あこがれの背景にある価値観とは、相いれないのでは。自分でそれに気づき葛藤を覚えるでしょう。可能な限り両立させてほしいところ。ただ、いまの本当の焦点は「自分のなかにも複数の望みがある」。これに気づく部分かもですね。

射手座・男性の運勢

仕事関連では、いまいち生かしきれていなかった能力やアイデアを実際に生かすチャンスが訪れそうなとき。いまやってくる案件や出会いに注目を。そこに前向きな刺激をくれるヒントがあります。それ自体はとても充実する展開ですが、現在の射手座にはそれとは別にやりたいことがあるよう。こちらも対人関係から刺激やきっかけを得、「ぜひとも！」と思うレベルの何かです。本来なら両方やりたいところですが、この二方向は微妙に価値観の差があり、同じノリでは入っていけない…そんな難しさがありそう。どちらも重要なので葛藤を覚えやすいときですが、まずは自分の欲求は時に矛盾することもあると知っておくといいかな。あとは…やれるだけやりましょう！