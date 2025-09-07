山羊座・女性の運勢

パートナーとの価値観の違いがいっそう浮き彫りになるタイミングかも。現在、山羊座は頭の切れる好調期で、新たにやってみたいことをいろいろ思いつきそう。パートナー（や親友など大事な人）とも意見が合い、おおいに夢広がるときです。今後のことを相談するには絶好のタイミングですが、社会面も好調な山羊座は仕事関連でもおおいに野心的なのかも。やってみたいことがあり、それをやるチャンスが開けている感じ。ただこちらの気持ちはパートナーには理解されないでしょう。「自分との大事な計画があるのになぜ？」みたいな。難しいところですが、これが原因でもめることもありそうなのでそこは用心を。できればうまく頭を切り替えて、両方を追ってほしいですね。

山羊座・男性の運勢

多方面に好調な楽しいタイミングです。が、それ故に葛藤する面もある時期でしょう。まず現在、自分の今後に関し冴えた視点を持つ山羊座。パートナーや親友など、自分にとって大事な人と足並みを合わせ、いろいろな計画を立てるにはベストのときかも。また同時に社会面でも活躍できるときで、新たにやってみたいことを経験できる可能性が高そう。興味深くおおいに野心を揺さぶられるものにも出会え、エネルギッシュな時期です。が、そういう心境は特にパートナーには理解してもらえないよう。話題として持ち出すと食い違いがはっきりし、もめてしまうことも。うまくバランスを取ってどちらも進められばいいですが、ちょっと難しいかもね。