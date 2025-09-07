水瓶座・女性の運勢

まだまだ高いモチベーションが継続中の水瓶座。いまはパートナーや親友など、大事な人とも非常にウマが合う状態で、いろいろ話し、一緒に行動することがとても楽しいでしょう。今後やってみたいことについても相談すると、お互いにおおいにエネルギーが得られるはず。ただ、同時にいまの水瓶座は社会面も好調な状態で、その経験を通じて自分の思いがけない一面が活性化するのも感じられるかも。働くことに新たな可能性を見る時期ですが、その流れはいま自分がやってみたいと思う方向性とは相いれない面があるようです（世界中を旅したい！という気持ちと、ここで腰を据えてじっくり研究を…みたいな思いとか。たとえば）。どちらも重要なのでバランスを取って両方進めていきたいところ。葛藤しそうなので、あまり根詰めないように。

水瓶座・男性の運勢

はたして自分はどうしたいのか、チャンスのはざまで葛藤しそうな今週です。現在好調なパートナー運と自身の冴えを同時に発揮中の水瓶座。特にこれからのことを相談するにはいい時期で、いろいろ話し、一緒に挑戦していくことでどちらも大きなエネルギーを得られるでしょう。同時にいまは社会面でもチャンスが来ています。特にいまだ十分に発揮しきれていなかった自分の一面が生かされるような何かがやってくるのがいまかも。非常に興味深く、具体的な手ごたえが得られるでしょう。ただ、この両方は同時に集中するのが難しい内容なのでは。かなり難しくイライラさせられそうですが、そこは頭を切り替えできる限り両立を試みてください。その過程で気づく大事なこともあるかもしれません。