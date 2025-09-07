魚座・女性の運勢

本格的な「心構えスイッチ」が入るような気合いの入ったタイミングです。現在、魚座は新しい才能や可能性を伸ばすような社会運が展開中で、そういったなかでいままで以上に「与えられたものじゃなく、本当にやりたいことをやる」ということに意識が向かってきているでしょう。ただ具体的にどうしたら…と迷うことも多かったかも。ここにきてプライベート面（家族や家の状況など）に何かが起こり、自分の求めることにより集中して取り組める状態が整えられるのでは。それとほぼ同時に「もうあと回しにする理由はなくなった」と感じ、本気で自分を磨く、鍛える決意をしそうなのがいまです。もしそうなっているならOK。いま家族を含め周囲は魚座に前向きに期待しています。おおいに支えてもらい、応えていきましょう。

魚座・男性の運勢

本格的に新しい自分の能力、可能性を育てていこう、鍛えていこうという覚悟が決まるタイミングでしょう。現在好調な社会運に支えられ、より自分らしさを前面に出して物ごとをやっていきたいという意欲が高まっている魚座でしょう。ただ具体的にどうすればいいかわからなかったところへ、「家族やいまいる環境からの強いバックアップ」がもらえ、一気に自分自身の本気度が増すのがいまなのかも。時間をかけて何かの技術を体得したり、磨いたりし始めるのには最適なときです。いまは遠慮は無用です。周囲が応援してくれるなら、努力でそれに応え、行動で何かを示すと決めましょう。