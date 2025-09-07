元プロ野球選手でタレントの長嶋一茂（59）が7日、日本テレビ系「一茂×かまいたちゲンバ」（日曜午前10時25分）に出演。飲食店の食レポにおいて、一切“忖度”しない姿勢を強調する一幕があった。

この日一茂は、自身の実家すぐ近くの東京・自由が丘エリアをかまいたちの濱家隆一、山内健司と歩いた。

ロケ当日オープンした韓国で流行している菓子「ディップチュロス」の新店に入り試食する前、濱家が「（スイーツの）激戦区だからやっぱり、ヒリヒリしますか？オープンの時って」と聞くと、店長は「そうですね、自由が丘はスイーツの聖地なんで、来ていただけるかというのはちょっとドキドキします」などと答えた。

するとすかさず、一茂は「これ、万が一ですよ、俺と山内が“あまり美味しくない”って言ったら、この店は終わるかもしれないですよ」と“通達”した。店長が「怖いですね」と言うと、一茂は「ほんとに。まじで。僕はやっぱり忖度嫌いなんで。まずいものは“まずい”って言いますし、美味しいものは“美味しい”って言いますけども、“まずい”って言ったほうは（その部分の映像を）カットしないですよ」と強調した。

さんざん食レポに関する自説を述べた後、一茂は「ところでチュロスって何なの？」とあっけらかんと言い放ち、笑いを誘った。

結局、一茂とかまいたちの3人は同店のチュロスを「おいしい」と言いながら食べ、絶賛。一茂は店長に「もう（店の）成功は確約されました」と告げ、太鼓判を押していた。