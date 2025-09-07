人気リアリティショー「バチェラー・ジャパン」シーズン３に出演し、現在「しんめぐ」夫婦として活動している実業家の友永真也（３８）、モデルの岩間恵（３２）が７日、都内で行われた「Ｐｏｒｓｃｈｅ Ｃｅｎｔｅｒ Ｔａｋａｎａｗａ ｐｒｅｓｅｎｔｓ Ｗａｎ！ｄｅｒ ＦＥＳ」トークイベントに出席した。

同イベントは、国内のポルシェショールーム初となる愛犬と楽しむフェス型イベント。友永と岩間はこの日、愛犬・クレアちゃんや車に関するトークを展開した。

クレアちゃんを迎え入れて半年経ったという２人。最近ハマっていることは「かくれんぼ」だそうで、友永は「僕とクレアが帰ってきて、先におめぐさんが家にいるとき、おめぐさんが隠れてる。（クレアちゃんと）一緒に探しに行く」とエピソードを明かした。

クレアちゃんと３人での生活が始まり、変わったことを問われると、岩間は「（友永の）私に対する口調が変わりました。優しかったのがクレアにいって、私に対してキツくなりました（笑い）。お互いクレアちゃんファーストに。でもケンカは減りました」と吐露。友永は「妻以上に甘やかしてあげないといけない存在が来た」と語った。

そんな２人は、夫婦円満の秘訣についても言及。岩間が「よく話してます。ケンカもしていいと思ってて、言い合って次の日に持ち越さない」と答えると、友永は「いかに相手の素を出させてあげるか」と話した。