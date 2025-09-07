¡Ú¿·ÇÏ/Ãæ»³5R¡Û¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó»º¶ð ¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬¿Íµ¤¤Ë±þ¤¨¤ë
¡¡9·î7Æü¡¢Ãæ»³¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿5R¡¦2ºÐ¿·ÇÏÀï¡Ê¼Ç1800m¡Ë¤Ï¡¢¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£¥¯¥Óº¹¤Î2Ãå¤Ë2ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¼êÄÍµ®µ×¡Ë¡¢3Ãå¤Ë¥³¥Ã¥Ä¥©¥ê¡¼¥Î¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦ÃÓ¾å¾»ÏÂ¡Ë¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£¾¡¤Á¥¿¥¤¥à¤Ï1:48.9¡ÊÎÉ¡Ë¡£
¡ÚÃæ»³3R¡ÛÃÇÁ³¿Íµ¤¥É¥ó¥¨¥ì¥¯¥È¥¹¤¬È´¤±½Ð¤¹Ã±¾¡1.8ÇÜ¤Î»Ù»ý
¡¡¸Íºê·½ÂÀµ³¾è¤Î1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¤¬ÃÇÁ³¤Î»Ù»ý¤Ë±þ¤¨¤¿¡£¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÀè¹Ô½¸ÃÄ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é6ÈÖ¼ê¤«¤é¡£Ä¾Àþ¤Ç¤âÆâ¤ØÈô¤Ó¹þ¤ß¡¢¶¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¤µ¤Ð¤¤¤ÆÈ´¤±½Ð¤·¤ÆÍè¤ë¤È¡¢³°¤«¤éÍè¤¿Æ±¤¸¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó»º¶ð¤Î¥½¥é¥Í¥ë¥Þ¥ó¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤òÎ¿¤¤¤À¡£¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó»º¶ð¤Î¥ï¥ó¥Ä¡¼¡£
¥Õ¥©¥ë¥Æ¥¢¥ó¥¸¥§¥í¡¡1Àï1¾¡
¡Ê²´2¡¦Èþ±º¡¦¾å¸¶Í¤µª¡Ë
Éã¡§¥Õ¥£¥¨¡¼¥ë¥Þ¥ó
Êì¡§¥ì¥Ç¥£¥¢¥ó¥¸¥§¥é
ÊìÉã¡§Dark Angel
ÇÏ¼ç¡§¥·¥ë¥¯¥ì¡¼¥·¥ó¥°
À¸»º¼Ô¡§¥Î¡¼¥¶¥ó¥Õ¥¡¡¼¥à