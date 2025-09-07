◆男子プロゴルフツアー ロピアフジサンケイクラシック 最終日（７日、山梨・富士桜ＣＣ＝７４２４ヤード、パー７０）

首位で出た２２歳の長野泰雅（たいが、福岡地行）がツアー初優勝を飾った。４バーディー、２ボギーの６８をマークし、通算１０アンダーで、初日から首位を守る完全Ｖを果たした。

２０２３年のプレーヤーズチャンピオンシップ・サトウ食品で第２日から首位を走ったが、最終日に決めれば初Ｖだった１メートル強のパットを外し、谷原秀人にプレーオフで敗れた。あれから２年、悲願の１勝を手にした。

優勝会見の一問一答は以下の通り。

◆長野に聞く

―最終１８番の１メートルのパーパット。２年前のサトウ食品の光景が脳裏に浮かんだか

「よぎってた。あの時の後悔が、めっちゃ緊張してたことと、思ったことを自分の中でためていたことだった。それを今回はキャディーとふざけながら、思ったことを『緊張してる』とか、『全然、外しそう』と言ったり、ふざけてまぎらわせようとした。最後は手が震えてたけど、素振りして構えたら手が動いてくれて、すんなり打てた」

―２番、３番で２連続ボギーを打った時の心境は

「自分たちの最終組がみんなオーバーで、蝉川さんが最初のバーディー、イーグルで差が離れたので厳しいなと思ったけど、７番くらいで見た時に（蝉川が）また落としてて、『８番から頑張る』とキャディーと話して、持ち直せた」

―優勝を確信したショットは

「全然ない。（１６番の）ショートも感覚的にはショット自体は弱いかなと思ったのが（ピン横４メートルに）いって、パターがうまく入ってくれた。１７番も曲がったし、１８番でティーショットを打った時は正直勝ったと思ったけど、行ってみたらラフに入ってた。いつもより飛んでて、（グリーン手前の）池がよぎったから右に打った。確信は１回もなかった。最後のパットを入れてホッとした」

―山本キャディーとの関係性は

「２年前のパナソニックオープンで最終日最終組が１回あった。（結果は４位に終わり）リベンジしたいねと話してた。８歳上だけど、距離が近くて友達みたいな感じで接しやすい。仲良いのもあって、八つ当たりもしちゃうけど、優勝したんで、大目にみてほしいですね（笑い）」

―サトウ食品で優勝を逃してから２年間を振り返って

「去年はけっこう、自分の中でも腐ってた。あんまりやる気のない１年だった。今年はスイングやクラブとかいろんなこと試した。生源寺さんが家が近くて一緒に練習してくれたり、生源寺さんが優勝して、自分も熱が入った」

―今後の目標は

「直近の目標は、日本オープンで勝ってマスターズに行くこと。ゆくゆくは海外に行きたい」