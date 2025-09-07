ÎäÅà¸Ë¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ê¤Î¤Ë¡ÄÉ×¤Î¡Ö¥Ô¥ÎÇã¤¤¤¿¤¤¡×ÁêÃÌ¤ËºÊ¤Î¿À²óÅú¡ª4Ëü¤¤¤¤¤Í¡ÖÊ¬¤«¤ë¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ú¥Þ¥Þ¥ê¡Û
¥¹ー¥Ñー¤Ë¤¤¤ëÉ×¤«¤éÃå¿®¡Ö¥¢¥¤¥¹Çã¤¤¤¿¤¤¤±¤É¡Ä¡×ÁêÃÌ·ë²Ì¤Ë4Ëü¤¤¤¤¤Í
ËÌÀî¥ªÌÓ¥¤¥³@6y¡õ2y(@YyVvcmnCK2a8u23)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£ÎäÅà¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ç¡Ö¤³¤ì°Ê¾å²¿¤âÆþ¤ê¤½¤¦¤Ë¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£¿©ºà¤À¤±¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¢¥¤¥¹¤òÆþ¤ì¤ëÍ¾Íµ¤¬¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦²ÈÄí¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤¿¤ÀÌµÀ¤Ë¥¢¥¤¥¹¤¬Çã¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÆü¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
²æ¤¬²È¤¤¤ÞÎäÅà¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ã¥Ñ¥ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤ÉºòÌë»Å»öµ¢¤ê¤Ë¥¹ー¥Ñー´ó¤Ã¤¿Ã¶Æá¤¬ÅÅÏÃ³Ý¤±¤Æ¤¤Æ¡Ø¥Ô¥Î¤Î¥¢¥½ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹(24Î³Æþ¤ê)¤¬°Â¤¤¤«¤éÇã¤¤¤¿¤¤¤±¤ÉÌµÍý¤À¤è¤Í¡©¡Ù¤Ã¤ÆÌä¤¦¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡Ø¤ó¤Ê¤â¤óÈ¢ÄÙ¤·¤Æ´Ë¾×ºà¤ß¤¿¤¤¤ËÎäÅà¸Ë¤Î·ä´Ö¤È¤¤¤¦·ä´Ö¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤ÇÈ¯·¡¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤¿¤é¤¤¤¤¡Ù¤ÈÅú¤¨¤Þ¤·¤¿
¥¢¥¤¥¹¡Ø¥Ô¥Î¡Ù¤Î¥¢¥½ー¥È¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Ê¤é¸ÄÊñÁõ¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÎäÅà¸Ë¤Î·ä´Ö¤ËµÍ¤á¤é¤ì¤½¤¦¡£È¯·¡¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦È¯ÁÛ¤â¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Þ¤¹¤Í¡£¥¢¥¤¥¹¤òÇã¤¦Á°¤ËÎäÅà¸Ë¤Î¶õ¤¶ñ¹ç¤ò³ÎÇ§¤¹¤ëÉ×¤â¡¢¤Õ¤À¤ó¤«¤é¿©ºà¤Îºß¸Ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¤¹¤Ð¤é¤·¤¤É×ÉØ¤ÎÏ¢·È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö¥Û¥¦¥ì¥ó¥½¥¦¤Î¤Ç¤¤ëÃ¶ÆáÍÍ¤Ë¤â¥°¥Ã¥¸¥ç¥Ö¡×¡ÖÈ¯·¡¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤¯¤Æ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤½¤¦¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Á¤ã¤ó¤ÈÏ¢Íí¤ò¤¯¤ì¤ëÉ×¤â¡¢ÎäÅà¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ã¥Ñ¥ó¤Ç¤âÄü¤á¤Ê¤¤¤Ç¹©É×¤¹¤ëËÌÀî¥ªÌÓ¥¤¥³¤µ¤ó¤â¤¹¤Æ¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ÖÎäÅà¸Ë¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤â¤¢¤¤é¤á¤º¡¢¥Ý¥¸¥Æ¥£¥Ö¤Ë¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤è¤¦¤È¤¹¤ëÉ×ÉØ¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ö³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¡Ä¡×½µ3¤ÇÎÁÍý¤òÃ´Åö¤·¤¿É×¡¢µ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤Ë10Ëü¤¤¤¤¤Í
¤´¤ì¤à¤¹(¡¡¦¦Ø¡¦¡®)(@goremusn)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£²È»ö¤ÏÉ×¤ÈºÊ¤¬¶¨ÎÏ¤·¹ç¤Ã¤Æ¤¹¤ë»þÂå¡£¤´¤ì¤à¤¹¤µ¤ó¤ÏºÊ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤µ¤»¤è¤¦¤È¡¢½µ3¤ÇÍ¼¿©ºî¤ê¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÂºÝ¤ËÎÁÍý¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤é°Õ³°¤È³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡¢Â³¤±¤Æ¤¤¤¯¤¦¤Á¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î»×¤¤¤òX¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤È¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¼¤ÇÂçÈ¿¶Á¤Ë¡£¤µ¤Æ¡¢¤É¤ó¤Êµ¤¤Å¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
¤¦¤Á¤Ï¶âÅÚÆü¤Î£³Æü´Ö¤ÎÎÁÍý¤ò¤ï¤¤¤¬Ã´Åö¤·¤Æ¤ë
ºÇ½é¤ÏºÊ¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¤¿¤á½µ£²¤À¤Ã¤¿¤±¤É¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤È»×¤¤¤Î³°³Ú¤·¤¯¤Æ½µ3¤Ë¤·¤¿
¤¿¤À¤ä¤Ã¤Æ¤ÆÍý²ò¤·¤¿
³Ú¤·¤¤¤ó¤À¤±¤É¤³¤ì¤ò²ÈÂ²Ê¬365Æü3¿©¤ä¤ë¤Î¤ÏÃÏ¹ö¤À¤È»×¤¦
¤È¤¤¤¦¤Î¤â½µ3¤¯¤é¤¤¤Ê¤é³Ú¤·¤¯¤Ç¤¤ë¤±¤É¶²¤é¤¯½µ4¤¢¤¿¤ê¤«¤é¤·¤ó¤É¤µ¤¬½Ð¤ë
365Æü¤Ê¤ó¤ÆÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë
ÀµÄ¾¤ä¤ë¤Þ¤Ç¤ï¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿
¼ã¤¤º¢¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤ß¤ó¤Ê¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤ß¤¿¤¤¤À¤«¤é¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤°¤é¤¤¤ÎÇ§¼±
¤Þ¤¡3ÆüÄøÅÙ¤Ê¤é³Ú¤·¤¤
°ìÈÖ³Ú¤·¤¤¤Î¤Ï¤à¤Á¤å¤á¤Î¡Öº£Æü¢þ¢þ¿©¤Ù¤¿¤¤¡ª¡×¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È
¥¥é¥¥é¤·¤¿ÌÜ¤È¤â¤°¤â¤°¤¹¤ë¤Û¤Ã¤ÚÁÛÁü¤·¤Æºî¤ëÎÁÍý¤Ï³ÊÊÌ
¡¦µ¤¤¬¸þ¤¤¤¿»þ¤ä¤ëµ¤³Ú¤µ¤È365ÆüÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤¬¤ä¤ë¤Î¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹
¡¦²È·×¡¢Êª²Á¡¢ÎäÂ¢¸Ë¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¹Í¤¨¤ë¤Ã¤ÆÍ½»»¡¢ºß¸Ë¤Î¤³¤È¹Í¤¨¤ë·Ð±Ä¼ÔÊÂ¤ß¤ËÂçÊÑ
¡¦²ÈÂ²¤Î±ÉÍÜ¡¢¹¥¤·ù¤¤¡¢µ¢¤Ã¤ÆÍè¤ë»þ´Ö¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤ÈÂ¿¤¹¤®
¡¦¥Á¥ó¤¹¤ë¤À¤±¤À¤È¤·¤Æ¤â¤½¤³¤Ë»ê¤ë¤Þ¤ÇÃÊ¼è¤ê¤¬¤Û¤ó¤ÈÂçÊÑ
½µ3Æü¤Ê¤é
¼¡¤Ê¤Ëºî¤í¤¦
¼¡¤Ï¼ê´Ö¤«¤±¤Á¤ã¤ª¤¦¤«¤Ê
¹¥¤¤Ê¤ä¤Äºî¤Ã¤¿¤²¤è¤¦
¤È¤«ËþÂÅÙ¸þ¾å¤Ë»þ´Ö¤ò³ä¤±¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢½µ4°Ê¾å¤È¤â¤Ê¤ë¤È¤½¤³¤Ë»×¹Í¤ò³ä¤±¤Ê¤¤
¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤è¤ê¤âº£¤¬É¬»à¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦
¼ÂºÝ¤Ë·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤Îµ¤¤Å¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£365Æü3¿©¤ä¤ë¤È¤Ê¤ì¤ÐÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë¤ÈÏÃ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤òÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡ÖÃËÀÌÜÀþ¤Ç¡¢¿©»ö¤Å¤¯¤ê¤ÎÂçÊÑ¤µ¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö°ì¿©¤âºî¤Ã¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤É×¤ËÆÉ¤Þ¤»¤¿¤¤¡×¡ÖÍý²ò¼Ô¤¬¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥ê¥×¥é¥¤¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¸¥Î©¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢¹¥¤·ù¤¤¤ÎÂ¿¤¤»Ò¤É¤â¤¬¤¤¤ì¤Ð¹©É×¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ÂçÊÑ¤Ê¤Î¤ÏÄ´Íý¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£Æ¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿´¤Ç¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ëÃËÀ¤¬¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤¤¤¦¼çÉØ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»Å»ö¤È²È»ö¡¢¤É¤Á¤é¤â·ÑÂ³¤¹¤ë¤Ë¤ÏÁêÅö¤ÎÏ«ÎÏ¤¬¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¤ËÍý²ò¡¦ÁÛÁü¤·¤Æ´¶¼Õ¤¹¤ëÂçÀÚ¤µ¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¤ë¡¢ÁÇÅ¨¤Ê¥¨¥Ô¥½ー¥É¤Ç¤·¤¿¡£
ºÊ¤Î¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¡¢·ùÌ£¤ò¸À¤Ã¤¿É×¤Ø¤ÎÊÖ¤·¤Ë3Ëü¤¤¤¤¤Í
¥Ð¥¹¥Þ¥Þ🌸(@imygohan)¤µ¤ó¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤¹¡£¤¿¤Þ¤Ë¤¹¤ë¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¥é¥ó¥Á¤ò¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ð¥¹¥Þ¥Þ🌸¤µ¤ó¡£É×¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¡¢»×¤ï¤º°Õ¸«¤»¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¡ØÊ¬¤«¤ë¡ª¡Ù¤ÈÂç¤¤¯¤¦¤Ê¤º¤¯¿Í¤â¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
©imygohan
É×¤Ë»×¤ï¤º¸À¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿
👨¡ÖÃ¶Æá¤Ï500±ß¤Î¼Ò¿©¤Ê¤Î¤Ë¡¢±ü¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¿©¤ÙÊüÂê¥é¥ó¥Á¤«～¤¢¡×
¥ï¥¤¡ÖËèÆü500±ß¡©¤³¤Ã¤Á¤Ï»Ä¤êÇòÈÓ¤ËÇ¼Æ¦¤«¤±¤Æ¿ô½½±ß¤ä¤Ç¡©Ê¿¶Ñ¤·¤Æ¤ß¡©Â¿¤¯¤Æ·î¤Ë1ÅÙ¥Þ¥ÞÍ§¤È2000±ß¤Î¥é¥ó¥Á¤·¤¿¤Ã¤Æ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¹â¤¤¤Î¡©¡×
·î¤Ë1ÅÙ¤â¤¤¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡©
¤µ¡¢¤ß¤ó¤Êº£Æü¤Î¤ªÃë¤Ï¤Ê¤¢¤Ë¡©
ËèÆü500±ß¤Î¼Ò¿©¤È¡¢¤¿¤Þ¤Ë¹Ô¤¯¥é¥ó¥Á¿©¤ÙÊüÂê¡£³§¤µ¤ó¤Î¤´²ÈÄí¤Î¥é¥ó¥Á»ö¾ð¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£ËèÆüÉ×¤Î¤ªÊÛÅö¤òºî¤ëÊý¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¼Ò¿©¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤Þ¤¿¡¢ÆüÃæ²È¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï¥Ð¥¹¥Þ¥Þ🌸¤µ¤ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢ÉáÃÊ¤Ï»Ä¤êÊª¤äÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤¢¤ë¤â¤Î¤ÇÀáÌó¤·¤Ä¤Ä¡¢¤¿¤Þ¤Ë¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ëÊý¤â¤¤¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢³§¤µ¤ó¤ÎÀáÌó¥é¥ó¥Á¤ä¡¢³Æ²ÈÄí¤Î¥é¥ó¥Á»ö¾ð¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼êºî¤ê¤Ç¥Ô¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò¤·¤¿¤ê¡¢»Ä¤ê¤â¤Î¤ò¿©¤Ù¤¿¤ê¤½¤ì¤¾¤ì¤Î²á¤´¤·Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤¬¡¢¾¯¤·¤Ç¤â¤ª¤¤¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¤¥é¥ó¥Á¥¿¥¤¥à¤¬²á¤´¤»¤¿¤é¤¤¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
