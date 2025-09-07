2°Ìµð¿Í¤¬°ÕÃÏ¤ÎÏ¢¾¡¡ª´ßÅÄVÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¾¡¤Á±Û¤·¡¢¼Ú¶â1¡¡¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¾¾»³¤ËÊÂ¤Ö39SÌÜ
¡¡¡þ¥»¡¦¥ê¡¼¥°¡¡µð¿Í6¡½3ÃæÆü¡Ê2025Ç¯9·î7Æü¡¡¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥óD¡Ë
¡¡µð¿Í¤¬2¥«¡¼¥ÉÏ¢Â³¤Î¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢3Æü°ÊÍè¤Î¼Ú¶â1¤ËÌá¤·¤¿¡£ÂÇÀþ¤¬2»î¹çÏ¢Â³¤È¤Ê¤ë2·å11°ÂÂÇ¤Ç6ÅÀ¡£´ßÅÄ¹ÔÎÑÊá¼ê¡Ê28¡Ë¤¬·è¾¡ÂÇ¤ò´Þ¤à2°ÂÂÇ2ÂÇÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£¼ó°Ì¡¦ºå¿À¤¬Í¥¾¡¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò¡Ö1¡×¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿7Æü¡£¥»¡¦¥ê¡¼¥°Í£°ì¤Î¥Ç¡¼¥²¡¼¥à¤Ç2°Ì¤Î°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤ë1¾¡¤òµó¤²¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë´ßÅÄ¤¬ÀèÀ©ÂÇ¡£Æ±ÅÀ¤Ç·Þ¤¨¤¿5²ó¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤¿¤â´ßÅÄ¤¬1»à°ì¡¢ÆóÎÝ¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¤òÊü¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2»àËþÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤Ç8ÈÖ¡¦µÈÀî¤¬Áê¼êÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î½éµå¡¢´Å¤¯Æþ¤Ã¤ÆÍè¤¿¥«¡¼¥Ö¤ò¸«Æ¨¤µ¤ºÄËÎõ¤ÊÂÇµå¤Çº¸ÍãÀþ¤òÇË¤ë2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¤³¤Î²ó3ÆÀÅÀ¡£¥ê¡¼¥É¤ò3ÅÀ¤Ë¹¤²¤¿¡£
¡¡º£µ¨5ÅÙÌÜ¤ÎÀèÈ¯¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿²£Àî¤Ï¡¢Ç´¤ê¤ÎÅêµå¤Ç3²ó¤Þ¤ÇÆÀÅÀ¤òµö¤µ¤º¡£1ÅÀ¥ê¡¼¥É¤Î4²ó¤ËºÙÀî¤Ë¥½¥í¤òÍá¤Ó¤ë¤âºÇ¾¯¼ºÅÀ¤ÇÀÚ¤êÈ´¤±¤¿¡£¤À¤¬¡¢3ÅÀ¤Î¥ê¡¼¥É¤ò¤â¤é¤Ã¤Æ¾å¤¬¤Ã¤¿5²ó¤Î¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç2ËÜ¤Î°ÂÂÇ¤È»Íµå¤ÇÌµ»àËþÎÝ¤Î¥Ô¥ó¥Á¤ò¾·¤¯¤È¡¢²¬ÎÓ¤Ë²¡¤·½Ð¤·¤Î»Íµå¡£Ìµ»àËþÎÝ¤Î¤Þ¤ÞÌµÇ°¤Î¹ßÈÄ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿Á¥Ç÷¤¬4ÈÖ¡¦ºÙÀî¤ò¶õ¿¶¤ê»°¿¶¤Ë»Â¤ë¤È¡¢¥Ü¥¹¥é¡¼¤òÃæÈô¡¢Ê¡±Ê¤ò¥Õ¥ë¥«¥¦¥ó¥È¤«¤é¶õ¿¶¤ê»°¿¶»Â¤ê¡£µ¤Ç÷¤Î15µå¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡4¡½2¤Ç·Þ¤¨¤¿7²ó¤Ë¤Ï¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤Îµ¾Èô¤È¡¢Á°ÂÇÀÊ¤Ç2ÅÀÅ¬»þÆóÎÝÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿µÈÀî¤¬Å¬»þÂÇ¤òÊü¤Á2ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¡£Åê¤²¤Æ¤Ï6²ó¤òÅÄÃæ±Í¡¢7²ó¤òÂçÀª¤¬Ìµ¼ºÅÀ¡¢8²ó¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿ÃæÀî¤¬1ÅÀ¤ò¼º¤Ã¤¿¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ï¼é¸î¿À¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤¬¥ê¡¼¥É¤ò¼é¤êÈ´¤ÃæÆü¡¦¾¾»³¤ËÊÂ¤Ö¥ê¡¼¥°¥È¥Ã¥×¤Î39¥»¡¼¥ÖÌÜ¤òµó¤²¤¿¡£5²ó¤Ë¹¥µß±ç¤ò¸«¤»¤¿Á¥Ç÷¤¬º£µ¨2¾¡ÌÜ¡Ê3ÇÔ13¥Û¡¼¥ë¥É¡Ë¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÀè·î26Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿13Çñ14Æü¤Ç12»î¹ç¤òÀï¤¦Ä¹´ü±óÀ¬¤ò5¾¡7ÇÔ¤Ç½ª¤¨¤¿¡£
¡¡¢§²£Àî¡¡¡Ê4²ó0/3¤ò6°ÂÂÇ2¼ºÅÀ¡Ë¥¤¥Ë¥ó¥°¤ÎÅÓÃæ¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤ò¹ß¤ê¤Æ¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡£Á¥Ç÷¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤·¤Þ¤¹¡£¼¡¤Ï¼«Ê¬¤¬½õ¤±¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¢§´ßÅÄ¡¡¡Ê5²ó¤Ë¾¡¤Á±Û¤·ÂÇ¡ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤¿¸å¡¢¤¹¤°¤Ë¾¡¤Á±Û¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£