¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤È¥È¥ë¡¼¥×¤Ï¡ÖÊÝÎ±¡×¤È¾Ã²½ÉÔÎÉ ¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ö²¶¤¬¾¡¤Ã¤¿¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¡ÖK¡Ý1¡×¤Ï7Æü¡¢¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚÂè2ÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖK¡Ý1¥ï¡¼¥ë¥ÉMAX¡Á70¥¥í°Ê²¼µéÀ¤³¦ºÇ¶¯·èÄê¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥È³«ËëÀï¡Á¡×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¡¡º£Âç²ñ¤Ç½é¤ÎÁí¹ç³ÊÆ®µ»¥ë¡¼¥ë¤Î¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÇHEROS¥ë¡¼¥ë¤ÇÂÐÀï¡£¡ÈÈ¿Â§²¦¡É¥·¥Ê¡¦¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¡Ê37¡á¥¤¥é¥ó¡Ë¤È¥Ö¥ì¥¤¥¯¡¦¥È¥ë¡¼¥Ö¡Ê37¡áÊÆ¹ñ¡Ë¤Ï¡ÖÊÝÎ±¡×¤È¤¤¤¦¸åÌ£¤Î°¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡1¥é¥¦¥ó¥É¡ÊR¡Ë¤Ï¥¿¥Ã¥¯¥ë¤Ë¤¤¿¥È¥ë¡¼¥×¤òÅÝ¤ì¤Ê¤¬¤é¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬¼ó¤òÊú¤¨¤Æ¥Õ¥í¥ó¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¡£¤·¤«¤·¡¢¥È¥ë¡¼¥×¤¬º£ÅÙ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¾å¤Ë¾è¤ê¡¢¥Ñ¥¦¥ó¥É¹¶·â¤Ë¡£¥È¥ë¡¼¥×¤¬ÏÓ½½»ú¤Ë¤¤¿¤È¤³¤í¤Ëº£ÅÙ¤Ï¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤¬¾å¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥Á¤òÂÇ¤Á¹þ¤à¡£2R¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤ÊÅ¸³«¤â¡£¥È¥ë¡¼¥×¤¬È¿Â§¤ÎÉªÂÇ¤Á¡£¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤â¸Î°Õ¤Ê¤Î¤«¥È¥ë¡¼¥×¤Îº¸ÌÜ¤Ë»Ø¤¬Æþ¤ê¡¢ÃæÃÇ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡·ë¶É¡ÖÈ½Äê¤ÏÊÝÎ±¡×¤Ç¡Ö¸åÆü¡¢¸¡¾Ú¤·¤Æ·ë²ÌÈ¯É½¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÃæÃÇÃæ¤Ï¼«¤é¤Î¾¡Íø¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²ñ¾ì¤ò¼ê¤ò¾å¤²¤Æ¤¢¤ª¤ë¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢È½Äê¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤º¡£¥È¥ë¡¼¥×¤Ë½±¤¤¤«¤«¤ë¤â´Ø·¸¼Ô¤¬²¿¤È¤«»ß¤á¤¿¡£Á°Æü²ñ¸«¤Ç¤âÂçÍðÆ®¤òÅ¸³«¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ°äº¨¤¬¿¼¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡²ñ¸«¤·¤¿¥«¥ê¥ß¥¢¥ó¤ÏÁ°Æüµ¼Ô²ñ¸«¤ÇÍðÆ®¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ëº¸É¨¤òÉé½ý¡£¡Ö¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤À¤Ã¤¿¤¬ÌµÍý¤·¤Æ½Ð¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¡£ÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¤Ï¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Ï°¤¤ÃË¡£Î¾¿Æ¤Î°¸ý¤È¤«¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÈãÈ½¤òÂ³¤±¤¿¡£È¿Â§¹¶·â¤ÎÉª¤ÎÂÇ·â¤Ë¤Ï¡Ö¶Ø»ß¹Ô°Ù¤Ê¤Î¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¡£¼«¤é¤Î¥¢¥¤¥Ý¡¼¥¯¤Ë¤Ï¡Ö¥Ç¥Õ¥§¥ó¥¹¤·¤¿¤À¤±¡£°°Õ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¦¤½¤Ö¤¯¡£¥È¥ë¡¼¥×¤È¤ÎºÆÀï¤Ë¤Ï¡Ö¤·¤Ê¤¤¡£²¶¤Ï¥É¥¯¥¿¡¼¥¹¥È¥Ã¥×¤Ç»î¹ç¤ò¤·¤¿¤Î¤Ë¤¢¤¤¤Ä¤Ï±³¤ò¤Ä¤¤¤¿¡£¥À¥á¤Ê¤é¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤·¤í¤è¡×¤ÈºÆÀï¤Ë¤Ï¶½Ì£¤ò¼¨¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÊÝÎ±¤Ë¤Ï¡ÖK¡Ý1¤«¤é¤Ï¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤¤¤¬¡¢²¶¤¬¾¡¤Ã¤Æ¤ë¡×¤È¾¡Íø¤ò³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤¿¡£